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盤勢分析》觀望輝達財報 短線回測月線

2025/05/28 05:30

台股昨跌破最近8天的低檔區，回測21300點，未來需觀察輝達財報與展望，以及可能的半導體關稅。在無更佳利多催化劑加持下，預期短期指數高檔區間震盪機率較高。（資料照，記者塗建榮攝）台股昨跌破最近8天的低檔區，回測21300點，未來需觀察輝達財報與展望，以及可能的半導體關稅。在無更佳利多催化劑加持下，預期短期指數高檔區間震盪機率較高。（資料照，記者塗建榮攝）

川普關稅政策反覆不定、新台幣持續升值、外資龐大期貨空單罩頂，加上端午連假進入倒數，令投資人提高警覺，在台積電（2330）股價走弱下，台股昨開平走低、賣壓出籠，電子、金融、傳產同步下挫，加權指數連續4個交易日收跌，終場下跌200.03點，收在21336.54點，成交量約3169億元，短線恐測試月線21159點支撐。

外資期現貨同步偏空，三大法人昨合計賣超192.2億元，其中外資賣超102.7億元、投信買超37億元、自營商賣超126.5億元；外資台指期淨空單昨增加1750口，累積外資台指期淨空單達4.35萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨跌破最近8天的低檔區，回測21300點，21700~22000點短線壓力已形成，未來需觀察輝達財報與展望，以及可能的半導體關稅，由於美國公債殖利率高漲，高估值科技類股容易被下修，若債券利率持續偏高，應減碼高本益比及高價類股，建議保留部分現金，因應未來行情。

統一證券指出，因川普關稅政策持續干擾，加上新台幣升升不息，影響出口商5月營收及Q2財報，目前外資期貨淨空單位於高水位，且端午假期將至，加權指數與櫃買指數已失守10日均線，日KD及RSI持續向下彎，MACD紅色柱狀體逐漸縮小，在無更佳利多催化劑加持下，預期短期指數高檔區間震盪機率較高。（記者卓怡君）

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