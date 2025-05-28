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股東會速報》可成董事改選 公司派7席全拿

2025/05/28 05:30

可成昨日舉辦股東會並改選董事，儘管持股1%的外資股東TIHIM也提名董事，但仍由公司派大獲全勝7席全拿。圖為董事長洪水樹。（記者歐宇祥攝）可成昨日舉辦股東會並改選董事，儘管持股1%的外資股東TIHIM也提名董事，但仍由公司派大獲全勝7席全拿。圖為董事長洪水樹。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）近年處轉型期，董事長洪水樹昨表示，公司持續耕耘醫療、半導體設備、航太三大新事業，因需長期耕耘、目前慢慢開花結果，今年新領域營收比重有望達雙位數；可成昨也選出7席新董事，儘管持股1%的外資股東TIHIM也提名董事，但仍由公司派大獲全勝、全數拿下。

洪水樹表示，目前三大領域以醫療推展較快，因醫療客戶分散、能同時與數家公司合作，半導體設備、航太產業的生產體系各有不同，不如消費型電子有季節週期，切入各有難度，不過去年新事業營收雙位數成長，今年將有小成；核心事業PC部分，也看好AI商機成新成長動能。

裕民：西非新礦場11月生產 產業下半年較好

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航商裕民（2606）昨舉行股東會，總經理王書吉表示，美國關稅戰讓市場沒有信心，對散裝產業不利，但下半年會好，主要是目前15~20年以上船齡的船占比25%，在環保法規日趨嚴謹下，老船將退出市場，而新船訂單則是有史以來最少，供給增加有限。整體而言，在中國經濟復甦緩慢下，今年雖然不比去年好，但市場不時有驚喜，且西非新礦場11月開始生產，相信下半年情況會改變。

王書吉指出，烏俄戰爭一定會結束，而重建是從基礎建設、興建房子開始，對運輸鐵礦砂的散裝航運有利，而重建商機一定是歐美大國角力，但美國沒有船，對裕民等散裝航商有利。

測試需求強勁 京元電Q2優於Q1

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）昨召開股東會，總經理張高薰指出，受惠AI、HPC（高效能運算）高階製程對測試需求持續強勁，預估第二季營收表現將優於首季，受惠產能擴充及應用端需求增加，下半年可望較上半年成長。此外，車用及消費性電子產品的成熟製程，很多客戶因應關稅而提前備貨，京元電對全年展望樂觀，對營運直接有影響的匯率，採取自然避險策略。

張高薰表示，銅鑼廠擴建按計畫推進，另正評估竹南六、七廠是否加速擴建。至於美國設廠計畫，要看客戶需求及市場時機而定，目前尚無具體進展。

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