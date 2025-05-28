富邦媒：下半年優於上半年

富邦媒27日召開股東會，董事長蔡明忠表示，儘管新事業沒辦法短時間就看到很好成效，不過預期今年下半年應會比上半年好。（中央社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）董事長蔡明忠昨表示，momo上半年因開發新業務，營運壓力相對大，因此成績沒有顯著成果，不過看好下半年營運有望優於上半年。但他也認為，美國關稅對經濟的間接影響、匯率波動，仍對產業營運有壓力。

根據部分產業研究，台灣線上購物滲透率僅約12%，還大有成長空間，不過本土電商momo、PChome網家（8044）遭遇境外電商蝦皮、酷澎（Coupang）擠壓，競爭日益白熱化。第一季富邦媒每股稅後盈餘（EPS）3.41元、獲利為2020年來同期低點，前4月累計營收345.78億元、也年減1.2%。

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momo新業務 H2可運轉純熟

蔡明忠說明，momo去年起逐步推進「mo店+」、聯播網、直播等新業務布局，上半年仍在重整營運系統，預估下半年運轉純熟後，就能推升營運成長，目前「mo店+」總商品數已突破250萬個，南倉、北倉整合計畫也邁向完整，將強化全台物流，陸續顯現成績。

跨境電商衝擊 盼政府「守門戶」

蔡明忠認為，跨境電商對本土電商的營運衝擊很大，若政府能「鎖緊門戶」，國內電商成長會更快，未來數年網購滲透率有望加速達20%，但產業也應更努力提升自身競爭力，不該靠封鎖邊境成長。

蔡明忠表示，儘管美中關稅戰衝擊全球經濟，不過momo仍以內需為主，不會直接受影響，唯憂關稅、匯率削弱內需消費信心，進而影響國內企業營運；也期望新台幣匯率能緩步升值，否則日前急遽波動已經很有感，產業頗感措手不及，成為壓力。

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