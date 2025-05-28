京華城購物中心疑「左手賣右手」 中石化董事長陳瑞隆200萬交保

京華城購物中心疑「左手賣右手」，中石化現任董事長陳瑞隆二百萬元交保。（記者王藝菘攝）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦京華城土地標售案，發現威京集團旗下中石化雖有估價，卻採用偏高的版本，讓子公司鼎越開發以超過底價卅億元的三七二億元，向同集團京華城公司購入土地，京華城公司之後以減資方式將錢分給股東，其中有近卅億元流進香港一家公司，疑解決威京集團主席沈慶京的私人債務，因而懷疑沈在背後操盤；台北地檢署昨複訊後依違反證券交易法，諭令中石化前任董事長林克銘五百萬元交保、現任董事長陳瑞隆二百萬元交保。

同案被告部分，前鼎越公司負責人朱亞虎一百萬元交保並限制出境出海、中石化時任獨董及知名經濟學者朱雲鵬一二○萬元交保，代理總經理兼發言人陳穎俊一百萬元交保並限制出境出海；法務經理陳俊源、土地開發部副理梁恭儀及土地開發部高階管理師朱俊嘉四十萬元至八十萬元交保。

請繼續往下閱讀...

二○○一年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，二○一八年開價三八○億元對外招標，經三次流標，二○一九年降價為三四二億元，最後由鼎越公司以三七二億元得標。

據了解，鼎越資本額只有一億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，且中石化雖有多份估價報告，但該公司董事會及審計委員會卻以偏高的版本，讓鼎越以三七二億元購入土地，涉有不符營業常規交易情形。

二○二一年買賣雙方完成土地過戶，京華城公司從約一五○億元減資到剩下一億元，有近卅億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑是為了解決沈慶京的私人欠債。全案朝證交法非常規交易及特別背信等罪嫌偵辦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法