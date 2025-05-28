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主權基金將立專法 籌資借鏡星韓

2025/05/28 05:30

國發會副主委高仙桂昨表示，目前各部會對於成立主權基金專法沒有異議，但並沒有決定國發會是主責部會。（記者吳欣恬攝）國發會副主委高仙桂昨表示，目前各部會對於成立主權基金專法沒有異議，但並沒有決定國發會是主責部會。（記者吳欣恬攝）

高仙桂：尚未決定國發會是否為主責部會

〔記者吳欣恬／台北報導〕總統賴清德二十日宣布將成立國家主權基金，國發會副主委高仙桂昨表示，目前各部會對於成立主權基金專法沒有異議，但並沒有決定國發會是主責部會；至於籌措資金方式，目前考慮參考新加坡政府投資公司（GIC）以及韓國投資公司（KIC）。

若資金來自外匯存底 會採有償方式

高仙桂表示，上週五行政院召開主權基金跨部會會議，行政院長卓榮泰裁示，由國發會主委劉鏡清以政委身分，就規模及籌措來源和相關部會協商討論，包括主權基金額度及財源是來自歲計賸餘、外匯存底或四大基金等，都待協商討論。

她指出，目前考慮參考鄰近國家主權基金的籌措方式，例如新加坡及韓國，比較沒有考慮到日本的產業革新投資機構（JIC），但跨部會協商，大家集思廣益，都可以提出做為參考。

高仙桂指出，新加坡GIC是以外匯存底有償的方式，由政府發行特別公債，如果循此模式，以我國部會執掌來說，所有債券都是財政部發行的，分為甲類無償和乙類有償。她補充，因為央行的外匯存底，有部分也會做財務性操作，若採用外匯存底做為資金來源，會是有償的方式。

下次會議 邀四大基金主管機關與會

高仙桂說，下次會議會盡速召開，將由國發會主委劉鏡清以政委身分邀集相關財經部會協商，相關細節須協商後再做決定；屆時也會邀集四大基金的主管機關與會，若要四大基金成為資金來源，也要符合原來基金用途，且基金管理都有其職責，會尊重相關主管機關意見，尋求大家都可以接受的作法。

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