成長動能穩定 4月景氣續亮黃紅燈

最近一年國發會景氣燈號表

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會發布四月景氣對策信號綜合判斷分數為三十三分，較上月上修值減少兩分，燈號續亮代表景氣趨熱的黃紅燈。國發會表示，美國總統川普四月初宣布對等關稅政策，造成台股重挫，影響股價指數表現；但對等關稅實施前的拉貨效應和新興科技應用持續帶動出口表現，加上內需動能支撐，成長動能維持穩定。

景氣對策信號九項構成項目中，製造業銷售量指數轉呈紅燈，增加一分；股價指數轉呈黃藍燈，減少兩分；製造業營業氣候測驗點轉呈藍燈，減少一分；其餘六項燈號維持不變。根據國發會資料，股價指數上次出現黃藍燈是二○二三年五月，這次是暌違近兩年再亮黃藍燈。

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國發會經發處長邱秋瑩說明，四月景氣呈現黃紅燈，代表成長動能維持穩定，主因對等關稅實施前的拉貨效應，製造業銷售量指數、工業生產指數、工業及服務業加班工時、機械及電機設備進口值，甚至批發、零售及餐飲業營業額，都受出口帶動效應滿大。

不過，邱秋瑩也說，川普對於對等關稅的態度反覆，目前似乎對加徵高關稅的態度趨於和緩，但談判進展難講，且半導體關稅尚未出爐，現階段各國政府和企業仍須審慎以對。

她指出，企業也有反映美國關稅政策不確定性，領先指標因此連續三個月下滑，累計跌幅一．八五％，主要是四指標下滑，包括外銷訂單動向指數因關稅談判進展不明，對外銷訂單展望趨於保守，連帶造成金融動盪，實質貨幣總計數M1B和股價指數都呈下滑；下滑比較明顯的是信心面的製造業營業氣候測驗點，也是造成領先指標下滑主因之一。

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