關稅、升值夾擊 5月消費信心連9降

在對等關稅、新台幣升值雙重夾擊下，消費者對出口廠商的獲利產生疑慮。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心昨公布五月消費者信心指數，連續九個月下跌來到六十四．九三點、月減三．二八點，創下二○二四年五月以來新低。中央大學經濟系教授吳大任表示，在對等關稅、新台幣升值雙重夾擊下，消費者對出口廠商的獲利產生疑慮。

消費者信心指數以一○○為榮枯線，低於一○○表示偏向悲觀，反之則偏向樂觀。本次調查中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財等六項分項指標全下跌；若從絕對水準來看，也全數偏向悲觀。

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下降幅度最多的是「未來半年投資股票時機」，為二十六．八二點、月減十一．八二點，同創一年來新低；與房市信心相關的指標，例如「購買耐久性財」、「房地產指數」，則分創近四年及五年新低。

台灣正和美國就對等關稅談判，吳大任指出，目前政府和智庫都相對樂觀，認為有機會談到十五％左右；但從英國談判結果來看，英國對美國是貿易逆差國，最後關稅仍有十％，而台灣對美是貿易順差國，且今年第一季又創新高，若想把對等關稅從原先的三十二％降到十五％，「困難度頗高」，若能談到二十％，已是不錯的結果。

但吳大任直言，即便談到二十％，對台灣出口也影響巨大，出口廠商除了關稅，還須面對台幣升值壓力，以AI伺服器組裝廠來說，毛利不到十％，過去賺錢是因為出貨量大，但現在因為關稅成本、台幣升值，毛利可能由正轉負，量越大反而賠越多，這些公司的基本面就會出問題。

吳大任強調，消費者信心不佳，並不是針對現在的狀況，而是擔憂未來雙重夾擊下，這些廠商的獲利可能由正轉負、反映到股價上，因此消費者對下半年比較沒有信心。

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