盤勢分析》反彈近壓力區量縮盤整待變

外資匯率行情表（05/26）

受到國際股匯債市動盪、美國關稅政策反覆、政經局勢詭譎等消息面干擾，台股昨表現疲弱，雖一度翻紅，但仍不敵賣壓，終場下跌115.67點、以21536.57點作收，失守5日線，成交量約3032億元。

5/27除權、除息股票

外資昨買超131.39億元、投信買超27.93億元、自營商賣超118.29億元，三大法人合計買超41億元；外資台指期淨空單昨增加1640口，累積外資期貨淨空單約41757口。

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台股昨表現疲弱，雖一度翻紅，但仍不敵賣壓，終場下跌115.67點、以21536.57點作收。 （資料照）

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，對等關稅打亂第二季訂單節奏，加上貨幣升值，下半年台股盈餘展望恐下修，不過，根據券商報告預估，今年修正後台股企業每股稅後盈餘（EPS）成長率仍達16.8%，雖略低於之前預估的19.2%，但台股企業獲利成長動能依然強勁。

他認為，隨著此波反彈接近壓力區，上檔半年線、年線壓力在即，成交金額若能站上3200億元以上，將有利於指數挑戰壓力區，否則仍有拉回整理的壓力。

元大投顧指出，從技術面分析，本週台股月線的扣抵值將逐日向上扣高，目前加權指數月線與季線向上交叉，下檔支撐力道增強，然而，大盤日KD指標開口向下擴張，盤勢恐轉成量縮盤整格局，所幸台股融資餘額仍在相對低檔，籌碼浮額明顯下降，預料台股將在半年線之下、季線之上，延續區間震盪走勢。（記者張慧雯）

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