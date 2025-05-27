AI營收比重大幅提升 勤誠Q2獲利 有望續增

勤誠營運正向。圖為總經理陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器營收比重提升，伺服器機殼大廠勤誠（8210）第一季營收、獲利大幅成長，供應鏈估6月輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨放量、GB300最快在第三季推出，有利於勤誠。

法人指出，因拉貨持續增加、高U數產品單價提升，勤誠第二季獲利將維持向上。

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勤誠第一季獲利年增83%，每股稅後盈餘（EPS）5.53元，創單季新高。該公司表示，AI專案拉貨優於預期，上半年GB200產品出貨穩定、訂單持續成長，加上勤誠與各大代工廠維持合作，已做好準備以獲取新商機，期待下半年GB系列正式放量，對第二季營運持審慎樂觀看法。

研調預期，今年輝達GB系列出貨量有望達2萬櫃，加上通用型伺服器拉貨增溫，對供應鏈有利。

勤誠總經理陳亞男日前指出，勤誠持續加強與輝達、超微（AMD）等大廠合作，因美中AI需求都強，對上半年營運正向看待；法人也說，勤誠從機箱跨入機櫃領域，第二季有望進入試產。

勤誠近年持續推進產能布局，除中國、台灣嘉義與新北外，馬來西亞廠6月動工、加州NCT廠將在第三季試產，為因應客戶需求，也考量在德州或歐洲、印度設廠，若中東商機放大，也能透過現有產能支應。

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