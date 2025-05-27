環球晶 營運目標拚比去年好

環球晶美國新廠。（資料照）

存貨逐漸穩定 記憶體售價回穩

環球晶股東會，順利通過盈餘配發11元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）昨舉行股東會，董事長徐秀蘭表示，今年如關稅、匯率波動等不確定因素比預期多，但因存貨逐漸穩定、記憶體售價回穩，期望今年公司營收能較去年成長。

徐秀蘭指出，對等關稅、美國232調查後，可能還會有晶片關稅、新台幣升值的匯率波動，今年相較去年，不在預期內的因素較多。但市況差了一年多之後，存貨逐漸穩定，看到記憶體售價也開始回穩，期望今年總體營收能比去年成長。她認為，變數仍非常多，例如新台幣升值。

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美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed傳出申請破產保護，徐秀蘭表示，環球晶近期收到投資銀行等很多關心與詢問，因對細節知道不多，還有待評估，環球晶只能自我期許在SiC扮演非中國最具競爭力的供應商，若能填補上Wolfspeed缺口，滿足穩定供貨，環球晶將會爭取機會。

持續在全球擴產

環球晶持續在全球擴產，尤其地緣政治走向，半導體在地供應成為發展趨勢。環球晶美國新廠GWA日前正式啟用並加碼投資40億美元，徐秀蘭表示，加碼美國投資並非承諾，只是想法，需新廠獲利與客戶長約支持等前提下才會進行擴產，不會蓋蚊子館，也不會將台灣產能轉移到美國生產。

環球晶今年新產能除了台灣之外，還有日本等地，徐秀蘭表示，日本廠隨著新產能陸續開出，已連續多月創出貨新高。

歐洲義大利廠、美國德州與密蘇里廠則進入向客戶送樣階段，也100%使用再生能源。目前12吋矽晶圓的需求與稼動率皆高於8吋，但8吋矽晶圓因沒有資本支出與折舊攤提，相對具競爭力，稼動率表現也不俗。

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