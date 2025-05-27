晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

環球晶 營運目標拚比去年好

2025/05/27 05:30

環球晶美國新廠。（資料照）環球晶美國新廠。（資料照）

存貨逐漸穩定 記憶體售價回穩

環球晶股東會，順利通過盈餘配發11元。（記者洪友芳攝）環球晶股東會，順利通過盈餘配發11元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）昨舉行股東會，董事長徐秀蘭表示，今年如關稅、匯率波動等不確定因素比預期多，但因存貨逐漸穩定、記憶體售價回穩，期望今年公司營收能較去年成長。

徐秀蘭指出，對等關稅、美國232調查後，可能還會有晶片關稅、新台幣升值的匯率波動，今年相較去年，不在預期內的因素較多。但市況差了一年多之後，存貨逐漸穩定，看到記憶體售價也開始回穩，期望今年總體營收能比去年成長。她認為，變數仍非常多，例如新台幣升值。

美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed傳出申請破產保護，徐秀蘭表示，環球晶近期收到投資銀行等很多關心與詢問，因對細節知道不多，還有待評估，環球晶只能自我期許在SiC扮演非中國最具競爭力的供應商，若能填補上Wolfspeed缺口，滿足穩定供貨，環球晶將會爭取機會。

持續在全球擴產

環球晶持續在全球擴產，尤其地緣政治走向，半導體在地供應成為發展趨勢。環球晶美國新廠GWA日前正式啟用並加碼投資40億美元，徐秀蘭表示，加碼美國投資並非承諾，只是想法，需新廠獲利與客戶長約支持等前提下才會進行擴產，不會蓋蚊子館，也不會將台灣產能轉移到美國生產。

環球晶今年新產能除了台灣之外，還有日本等地，徐秀蘭表示，日本廠隨著新產能陸續開出，已連續多月創出貨新高。

歐洲義大利廠、美國德州與密蘇里廠則進入向客戶送樣階段，也100%使用再生能源。目前12吋矽晶圓的需求與稼動率皆高於8吋，但8吋矽晶圓因沒有資本支出與折舊攤提，相對具競爭力，稼動率表現也不俗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財