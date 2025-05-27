大讚黃仁勳挺台 新紡董座：北士科旁土地只租不賣

新紡董事長吳昕恩讚爆輝達執行長黃仁勳 。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕新紡（1419）董事長吳昕恩昨日談到輝達將進駐北士科園區一案，除了讚爆黃仁勳，也提到旗下位在附近的1.3萬坪土地，除了目前已公開標售的千坪土地外，剩餘土地將朝「只租不賣」的方向規劃，也會繼續努力爭取都市更新容積獎勵的機會。

爭取都更容積獎勵機會

新紡昨召開股東會，吳昕恩指出，公司土地資產並不直接位於北士科園區內，多分布在該區域的鄰近衛星地帶，因此倘若輝達後續與台北市政府協商成功確定落腳，「那一部分其實跟新紡比較沒什麼關聯」。

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吳昕恩同時大讚黃仁勳，感念他相當支持台灣、相信台灣的未來，看好輝達的投資對於國家而言絕對能帶來正向效益。新紡在北士科附近土地，爭取都更需3、4年以上，後續再申請建照，租金部分，既有長期合約不會調整，後續新約將依市場機制決定價格。

吳昕恩指出，已公開標售的土地底標41億元，可望於6月中旬結標，預計在年底可以入帳。此外，新紡也針對台北市捷運西湖站旁的土地資產，首次攜手長虹（5534）合作，預計未來2至3年建物完工，公司擁有三分之二產權，初步規劃落成之後出租或出售。

印尼新廠預計後年完工

吳昕恩說，今年第一季營運持平，業績小幅成長，第二季面對匯率與關稅（基本稅率10%）挑戰，公司外銷布料出貨正常排程，台灣廠區稼動率7成。印尼新廠2027年完工，初步規劃作為染整布廠，未來視合作夥伴情形適當調整生產品項。

此外，因應ESG與永續產品推動，新紡繼續推出100%可回收制服，主打單一材質可回收衣物，品質與傳統複合材料無異，且海軍服飾標案今年進入第二年，預估今年貢獻4至7億元，後續會不斷提升服務品質，為國軍提供優質產品。

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