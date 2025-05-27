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購屋意願低落 4成6民眾籲放寬信用管制

2025/05/27 05:30

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，第二季美國關稅議題影響將從訊息面轉為實質面，預期房市買盤將更為觀望。（記者徐義平攝）房仲全聯會理事長王瑞祺表示，第二季美國關稅議題影響將從訊息面轉為實質面，預期房市買盤將更為觀望。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕信用管制、房貸資金緊縮，又碰上美國關稅議題，購屋意願跌至近一年新低。根據房仲公會全聯會發布最新調查，不會進場購屋以及會進場購屋比率各為四十三％、三十八．五％，不會進場比率高出四．五個百分點，而進場比率則是二○二四年七月以來最低。

四成三民眾表態不願買房

根據房仲公會全聯會發布，超過五成受訪者表示會在今年調整房地產配置比率，其中同步減少房地產、股票的比率超過一成，另有十六．一％受訪者會減少房地產配比轉而增加股票。至於想要調整房地產配比的原因，有三十五．三％是政經因素。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，第二季美國關稅議題影響將從訊息面轉為實質面，預期房市買盤將更為觀望，已可預見中古屋交易量將大幅萎縮，對房仲業從業人員的生計產生重大影響，會員店數可能也會下降。

但他認為，目前首購、換屋的剛性需求仍然存在，但礙於央行第七波選擇性信用管制，貸款成數與利息都不如前幾年來得好，因此，有四十六．三％受訪者認為應放寬信用管制，進而降低申請房貸門檻。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則指出，目前股、匯風險大增，物價更是蠢蠢欲動，而且關稅壁壘擴大，預期未來物價變動引起通貨膨脹的隱憂大增。

王瑞祺說，全球經濟情勢驟變始料未及，若是短暫現象，房產業者短期還可以苦撐，但憂心是長期結構變化，一旦房市買氣大幅萎縮，進入探底期，恐怕衝擊房仲業者生存空間，進而影響十餘萬戶從業人員的家庭。

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