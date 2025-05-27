京華城購物中心「左手賣右手」 檢調搜威京、約談22人 朱亞虎百萬交保

威京集團主席沈慶京涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，台北地檢署昨發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等22人。（資料照）

〔記者王定傳、張慧雯／台北報導〕涉行賄前民眾黨主席柯文哲的威京集團主席沈慶京，另涉主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，不僅超出底價卅億元，更有「左手換右手」之嫌，且部分款項疑流入香港一家公司、解決沈的私人債務；台北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘及陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等廿二人，訊後朱亞虎以一百萬元交保，限制出海出境，全案朝涉犯證券交易法的非常規交易及特別背信罪嫌偵辦。中石化昨表示全力配合檢調偵辦，強調公司與鼎越營運正常。

3次流標 鼎越卻溢價30億元購入

二○○一年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，二○一八年開價三八○億元對外招標，經三次流標，二○一九年底降價為三四二億元，最後由中石化百分之百轉投資的鼎越公司以三七二億元得標；由於同屬威京集團，且溢價高達卅億元購入，引發質疑。

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據了解，鼎越資本額只有一億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，但在二○二一年間，京華城土地完成買賣過戶並取得約一四九億元的銀行聯貸後，京華城公司便從約一五○億元減資到剩下一億元。

京華城款項 疑流沈慶京香港公司

檢調發現，減資款項部分疑流進沈開設的紙上公司，最後更流入香港一家公司，疑解決沈的私人欠債問題；檢調昨兵分廿路搜索中石化、鼎越及京華城公司等，並約談林克銘、陳瑞隆、朱亞虎、時任京華城公司董事長陳玉坤、中石化獨董的學者朱雲鵬、威京集團財務經理張志澄、法務經理陳俊源等人。此次並未提訊在押中的沈慶京。

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