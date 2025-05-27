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4月是谷底 製造業對下半年不悲觀

2025/05/27 05:30

製造業廠商對未來半年景氣不悲觀。（中央社資料照）製造業廠商對未來半年景氣不悲觀。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，四月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點皆下跌。台經院表示，美國關稅政策的不確定性削弱廠商信心，但隨著美國暫時停徵對等關稅，並與中國達成部分降稅協議，製造業廠商對未來半年不悲觀。

調查顯示，四月製造業測驗點為九十．九點、月減三．五三點，連續三個月下跌；服務業測驗點八十五．四一點、月減三．○三點，連續四個月下滑；營建業測驗點九十．三八點、月減二．九八點，同樣連續四個月走跌。

至於製造業廠商對景氣看法，看好四月景氣者大減十四．四個百分點，看壞則大增十二．七個百分點；但對未來半年景氣看好的廠商增加三．五個百分點，看壞者減少三．七個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美國關稅政策一直轉彎，讓全世界的經濟和貿易看起來虛驚一場；川普在四月宣布對等關稅，使得廠商對當月看法非常保守，但目前看來四月是谷底，隨著美國暫時停徵對等關稅，並與中國達成部分降稅協議，廠商對於未來半年反而不悲觀。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真則指出，根據美國半導體行業協會（SIA）預估，美國對晶片課稅每提高一個百分點，將造成晶圓廠增加○．六四％成本，並以一美元反映在售價上，而終端產品可能增加約三美元，因此首當其衝的會是終端消費者。

劉佩真說，美國本土業者深知台積電具有無可取代的力量，將進行晶片關稅的轉嫁，因此英特爾、高通、美光、德儀等巨頭，都紛紛建議川普總統不要課徵關稅，深怕未來會遭受轉嫁壓力，但後續決定權仍取決於川普。

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