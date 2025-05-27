暌違近2年半 台幣收盤再見2字頭

新台幣匯率昨天終場收在29.935元，為2023年2月以來首次收在「29字頭」。（中央社資料照）

昨亞幣齊揚 央行未大幅阻升 台幣終場升值8.8分

〔記者陳梅英／台北報導〕受川普關稅政策反覆影響，美元指數昨日盤中一度跌破九十九關口，新台幣匯率盤中最高升抵二十九．八五七元兌一美元，終場收二十九．九三五元、升值八．八分，為二○二三年二月以來，首次收在「二十九字頭」，匯價連五紅，成交量略微放大至十七．○八五億美元。

外匯交易員指出，週一新台幣以三十元整數開出，主要反映美元走弱與外資匯入。在進口商觀望下，上午實質買盤僅剩央行，新台幣很快突破三十元關卡；不過，午後部分外資轉為匯出，台幣升幅逐步收斂，因亞幣齊揚，央行沒有理由大幅阻升，順勢讓台幣收在二十九字頭。

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月底出口商拋匯需求強

不排除在29～30元震盪

由於本週是月底最後一週，往常這時候出口商拋匯需求較強，目前看台幣後勢仍然偏升，不排除短線在二十九至三十元價位間擺盪。

國銀主管指出，五月初台幣連兩日「暴力升值」迄今，因川普政策難以捉摸，市場對新台幣升值預期仍揮之不去，只是原本認為央行收盤應會守穩三十元價位，未料央行再度讓市場意外，應該是在釋放央行不死守特定水準的訊號。

至於台幣是否能穩站二十九元價位？國銀主管認為，關鍵仍在美元走勢、外資動向及美國與各國的關稅談判進展，若協商順利，美元仍有反彈空間，對台幣也構成反壓。

根據央行統計，昨日截至下午四時，美元指數下跌○．五一％，台幣升值○．二九％，在亞幣中表現最強；日圓上漲○．二八％、新加坡幣升○．一七％、人民幣升○．○七％，韓元由升轉貶、終場下跌○．○八％。

美元指數昨在美歐關稅談判有轉圜的帶動下，殺低後出現反彈，截至昨日下午六點，又站回九十九。

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