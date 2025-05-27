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投信業︰類似兒童成長基金概念

2025/05/27 05:30

投信投顧公會理事長劉宗聖分析，「川普帳戶」的概念類似台灣兒童教育基金、兒童成長基金的投資。（資料照）投信投顧公會理事長劉宗聖分析，「川普帳戶」的概念類似台灣兒童教育基金、兒童成長基金的投資。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國共和黨國會議員提案為美國新生兒設立以總統川普為名的「川普帳戶」，且由政府提供每個帳戶一千美元用於投資美股。對此，投信投顧公會理事長劉宗聖表示，目前國內比較重視退休準備（Last Mile），美國作法則是First Mile（第一哩路），從嬰兒時期就開始準備，無論如何，越多人與資金參與資本市場，對投信業來說當然是好事。

劉宗聖指出，國內大多重視退休準備，包括四大基金乃至於配息型ETF（指數型基金）、利變型保單、分紅保單等都是如此，主要是人口結構朝向少子化與高齡化，市場對退休準備的需求增加之故。

他說，自二○○○年以來，許多千禧寶寶已大學畢業，觀察股市或基金新開戶資料，都顯示年輕人對於投資理財相當積極，股市新開戶人數三至四成都是年輕人，ETF投資人也兩至三成都是二十至三十歲的年輕人。

劉宗聖分析，「川普帳戶」的概念類似台灣兒童教育基金、兒童成長基金的投資，只是從「嬰兒時期」就成立，也有點像「一出生就買保險」的概念。他認為，投資當然是「早比晚」好，但「川普帳戶」由政府出資撥補，假設台灣也比照辦理，則政府支出增加，須視財政狀況而定；但無論如何，越多人、越多資金參與，對投信業者都是好事，樂見其成。

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