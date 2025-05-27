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美股「生」力軍 共和黨推「川普帳戶」

2025/05/27 05:30

美國共和黨推動為新生兒設立「川普帳戶」，並為每個帳戶撥款一千美元，用於投資美國股市。（法新社資料照）美國共和黨推動為新生兒設立「川普帳戶」，並為每個帳戶撥款一千美元，用於投資美國股市。（法新社資料照）

撥款新生兒1000美元 成立投資專戶

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國共和黨主導的聯邦眾議院廿二日通過名為「大而美」的稅改法案，已送交聯邦參議院審理，其中一項試辦方案將自動為二○二四年十二月三十一日至二○二九年一月一日出生的新生兒設立「川普帳戶」，並為每個帳戶撥款一千美元，用於投資美國股市，讓所有新生兒一出生就是投資人，所需經費預估超過一七三億美元。

最初該帳戶被稱作「MAGA帳戶」，意指「成長和進步的貨幣帳戶」，顯然是為了向美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）致敬，但在最後一刻的修正案表決中，共和黨議員決定改名為「川普帳戶」。根據法案規定，家長可以選擇在自己開戶的銀行為八歲以下的孩子設立川普帳戶，但只有新生兒才能獲得政府一千美元撥款，若家長未替新生兒開立，政府將主動建立帳戶，並通知家長。

第三方每年最多可在該帳戶存入五千美元，且獲免稅，但帳戶所有資金必須投資於美國股市。新生兒年滿十八歲後可動用這個帳戶，但二十五歲以前只能動用帳戶一半的錢，三十一歲以後則可隨意動用。

若帳戶資金用於支付大學學費、創辦小型企業、購買第一棟房子的頭期款等少數獲批准的用途，該帳戶的投資報酬將以長期資本利得課稅；若是用於其他用途，將以收入之名課稅。不當使用這個帳戶將處以十％罰款。

理財顧問︰不如其他免稅儲蓄帳戶

但理財顧問認為，除了政府撥款一千美元之外，川普帳戶提供便利性遠不如其他免稅儲蓄帳戶，包括家長為小孩存入大學學費的「五二九帳戶」，以及用於退休的「Roth IRA帳戶」，後兩者都允許投資人完全免稅地提取資金。

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