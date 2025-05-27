美歐談判將加速 川普︰ 50％關稅暫緩

美國總統川普（右）表示同意歐盟執委會主席馮德萊恩（左）來電要求，對來自歐盟的進口商品課徵50％關稅，延後至七月九日實施。（路透資料照）

歐盟主席︰準備好果斷推進 川普同意開徵日期延至7/9

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普上週表示，因與歐盟的貿易談判毫無進展，將自六月一日起對歐盟進口商品課徵五十％關稅；但廿五日又表示，因歐盟執委會主席馮德萊恩來電要求延後，他同意上述措施延後至七月九日實施，並指馮德萊恩表示雙方將迅速展開談判。

川普四月二日宣布對全球多國實施對等關稅，其中歐盟的稅率為二十％，但在四月九日關稅生效當天又宣布延後實施九十天，至七月九日期間僅實施十％基本關稅。

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不過，川普因不滿歐盟的貿易談判拖拖拉拉，且以訴訟和監管措施針對美國企業，廿三日揚言六月一日起對來自歐盟的進口商品課徵五十％關稅。但川普週日下午又在自家社群平台「真相社群」發文表示，接到馮德萊恩的來電，同意將開徵關稅的日期延至七月九日。

川普週日在紐澤西州莫里斯城機場搭乘空軍一號時表示：「我們有非常好的通話，我同意延後日期。」馮德萊恩週日則在Ｘ平台發文說：「歐洲已準備好迅速且果斷地推進談判，為了達成良好協議，我們需要時間直到七月九日。」

歐盟一直設法理解川普希望在貿易談判中達成的目標，歐盟官員先前建議歐盟和美國在許多商品上可將雙方的關稅降至零，但川普始終聚焦於非關稅壁壘。

美國副財長法爾肯德（Michael Faulkender）週日稍早在「福斯新聞」節目上表示，美國面臨同時進行的挑戰，除了要與歐盟協商關稅，也要在與個別歐盟成員國的談判中，解決非大部分的關稅壁壘，這形成了一個「談判問題」。

歐盟上週提新談判方案

涵蓋關稅和非關稅壁壘

歐盟上週向美國提出一份新談判方案，涵蓋關稅和非關稅壁壘，以及加強經濟安全、相互投資、戰略購買、針對全球挑戰合作的方式。

川普週日在登上空軍一號前也呼應財長貝森特四月二十九日的發言，即美國不一定需要「蓬勃發展的紡織業」，美國想做的是發展軍事裝備和高科技產業，美國想製造晶片、電腦及許多其他東西，還有戰車和軍艦，而不是運動鞋和Ｔ恤。

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