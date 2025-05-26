中國8成銀行高管降薪 最慘砍8成

證監會︰經理人薪酬與業績掛勾

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國銀行業高層主管去年有近八成遭到降薪，最高降幅達八十二．四％，主因同業競爭激烈，經營壓力變大。中國證監會本月稍早也發布新規，要求基金經理人的薪酬與業績掛勾，避免某些明星基金經理人操盤虧損卻仍領千萬年薪。

據中媒《財經》報導，在A股上市的四十二家銀行中，有三十三家銀行管理層薪酬總額較二○二三年下降、占比七十八．五％；其中降幅最高的是長沙銀行，去年高層主管薪酬總額降至二四八．五萬元人民幣（下同），二○二三年為一四一一．一萬元，降幅約八十二．四％。

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報導指出，高層主管降薪反映近年來中國銀行業發展環境的改變，在息差收窄、同業競爭激烈等因素影響下，銀行業經營壓力普遍加大，不少銀行均在去年財報中強調要「降本增效」。

與此同時，結構性調整也是近年來一個重要變數，二○二二年八月中國財政部發布通知，要求國有金融企業有效平衡好領導班子、中層幹部和基層員工的收入分配關係，加大向一線員工、基層員工傾斜力度等。

事實上，中國銀行業高層主管降薪早在二○○八年全球金融危機發生後就拉開序幕，二○一五年中國官方針對央企主要負責人提出薪酬改革方案，俗稱「限薪令」，高層主管薪酬從「限薪令」前的平均一一○萬元降至六十萬元左右，近年則回升至八十萬元左右。

另，中國證監會五月七日發布「推動公募基金高質量發展行動方案」，要求基金經理人的薪酬與業績掛勾。《證券時報》報導，目前中國大型基金公司基金經理人年薪大多介於二百萬至四百萬元，但未與業績掛勾。二○二二至二○二三年，中國基金業整體虧損約二兆元，卻收取二七○○億元管理費，部分明星基金經理人操盤慘賠，卻領千萬年薪，引發投資人質疑。

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