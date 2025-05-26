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財管業務夯 管理規模飆1.5兆新高

2025/05/26 05:30

本國銀行積極搶攻頂端客群，推升財管業務大幅成長。（資料照）本國銀行積極搶攻頂端客群，推升財管業務大幅成長。（資料照）

13銀行開辦 高資產客戶逾1.4萬人

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行積極搶攻頂端客群，推升財管業務大幅成長。金管會統計，截至今年四月底，已有十三家銀行開辦「財富管理二．○」業務，總計管理高資產客戶數一萬四○四五人，管理規模（AUM）更創新高，達一兆五七三九億元。

金管會指出，二○一九年底推出「財富管理新方案」，並於二○二○年八月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，針對資產一億元以上高資產客群，放寬符合資格條件的銀行提供多元化金融商品及顧問諮詢服務，希望同時提升銀行商品研發能力，加速專業人才培育。

根據統計，我國高資產客戶持續成長，從去年四月底的八三三○人成長至今年四月底一萬四○四五人；AUM也從去年四月的一兆○三八七億元，增加至今年同期的一兆五七三九億元，年增五十一．五％，可說是「爆發性成長」。

至於開辦高資產客戶財富管理業務銀行，去年四月底為十二家，今年四月底十三家，包括中國信託、兆豐、上海、國泰世華、第一、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山、台北富邦、元大、華南、滙豐（台灣）及渣打銀行。

金管會表示，我國高資產客戶AUM資產配置組合仍以存款為主，占比四十六．二％，其次是基金占十五．五％、債券十三．七％、保險十一．一％及境外結構型商品六．七％。

金管會分析，這項業務的領先銀行，除原本就擁有龐大潛在客群外，近年更積極投入開發與服務升級。高資產客戶財管業務前三大銀行，截至去年四月底，依序為第一名合庫有一五一九人、AUM金額二○○三億元，第二名中信一八六○人、金額一九一三億元，第三兆豐一五一八人、金額一八六三億元；若截至今年四月底，一銀二四一七人、金額二四九四億元躍居第一，第二名中信二二九八人、金額二三○一億元；第三是兆豐一八一五人、金額二四一八億元。

金管會表示，將持續研議進行法規調適，透過商品及程序鬆綁，提升金融機構服務能力，擴大金融商品及服務的廣度及深度，營造資金來台、留台環境，促進產業正向發展。

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