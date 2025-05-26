限空令退場 台股挑戰年線壓力大

聚焦輝達財報與Fed動向

〔記者張慧雯／台北報導〕台股週線終止連五紅，加上金管會宣布限空令將於今日退場，投資人擔心台股開盤恐震盪向下。不過，法人認為，台股自四月九日低點以來反彈近二十五％，挑戰年線壓力本來就大，投資人可聚焦二十八日輝達公告財報與六月中美國聯準會動向，相關訊息都牽動台股走勢。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，市場悲觀的投資情緒已然扭轉，雖然近期出現川普減稅政策引發市場對美國債務赤字問題惡化擔憂等，整體而言仍維持高檔震盪；目前台股只是來到挑戰年線的相對高檔位置，量能萎縮，預期接下來市場焦點將聚焦AI龍頭大廠輝達財報。

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野村投信表示，外資近期持續回補台股，近四週累積買超逾二四○○億元，推動大盤量能回溫，有利短線多頭格局；但投資人仍須注意半導體晶片關稅公布的風險，以及此波反彈幅度已逾兩成，隨著指數接近台股年線，獲利賣壓預期將加大，區間震盪行情機率高，操作布局可關注AI、船運等題材。

元大投顧分析，目前大盤在狹幅區間整軍，意圖再出發，觀察月線已上揚，且有機會上穿季線，中期漸漸扭轉劣勢，由於聯準會下次會議召開時間為六月中，時序進入下半年備貨需求旺季，投資人操作可逢低布局展望佳公司。

法人建議 低接不追高

法人也提醒，外資期貨空單累積超過四萬張，加上端午連假在即、關稅政策等仍存在不確定因素，台股雖然長線看好，但操作策略仍建議低接不追高。

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