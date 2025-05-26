稅籍住宅10年增近百萬 64％是小宅

根據內政部統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達九三三．七九萬宅。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕小宅席捲全台，根據內政部統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達九三三．七九萬宅，較十年前同期增加九十九．九三萬宅，其中住宅面積三十五坪以下增加六十三．五萬宅、增幅六十三．五四％；對照五十五坪以上十年增加十五．六三萬宅、增幅十五．六四％，十年來三十五坪以下增加宅數要比大坪數多出三倍以上。

房市專家何世昌表示，看準青壯族群購屋成家需求，但負擔能力相對有限，加上社會結構以小家庭為主，促使建商大舉推出小坪數住宅搶攻市場。不過，當小宅供給大增，轉售供給量隨之升高，建議民眾買小宅若以轉售考量，規劃一至四房型的社區優於全部規劃一、二房型的社區。

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對比小宅需求有經濟、財務、社會、消費等因素趨動，大坪數住宅遇到的挑戰還要加上貸款、稅務壓力，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行對高價住宅限貸已從早期的貸款成數最高五成降到三成，且是以銀行估值、成交限值較低為基準，等於間接剝奪大坪數住宅貸款的平等權，尤其北市還疊加豪宅稅，也降低大坪數投資、置產需求，促使建商寧可改變產品規劃轉向推合併戶，也不輕言直接把大坪數當做建案主要戶型。

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