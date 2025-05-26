晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

稅籍住宅10年增近百萬 64％是小宅

2025/05/26 05:30

根據內政部統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達九三三．七九萬宅。（中央社資料照）根據內政部統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達九三三．七九萬宅。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕小宅席捲全台，根據內政部統計，去年第四季全國房屋稅籍住宅數量高達九三三．七九萬宅，較十年前同期增加九十九．九三萬宅，其中住宅面積三十五坪以下增加六十三．五萬宅、增幅六十三．五四％；對照五十五坪以上十年增加十五．六三萬宅、增幅十五．六四％，十年來三十五坪以下增加宅數要比大坪數多出三倍以上。

房市專家何世昌表示，看準青壯族群購屋成家需求，但負擔能力相對有限，加上社會結構以小家庭為主，促使建商大舉推出小坪數住宅搶攻市場。不過，當小宅供給大增，轉售供給量隨之升高，建議民眾買小宅若以轉售考量，規劃一至四房型的社區優於全部規劃一、二房型的社區。

對比小宅需求有經濟、財務、社會、消費等因素趨動，大坪數住宅遇到的挑戰還要加上貸款、稅務壓力，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行對高價住宅限貸已從早期的貸款成數最高五成降到三成，且是以銀行估值、成交限值較低為基準，等於間接剝奪大坪數住宅貸款的平等權，尤其北市還疊加豪宅稅，也降低大坪數投資、置產需求，促使建商寧可改變產品規劃轉向推合併戶，也不輕言直接把大坪數當做建案主要戶型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財