中市府又要賣地 17筆底價近520億

台中市政府將於6月26日標售水湳機場原址及太平新光地區等區段徵收的17筆土地。 （台中市政府提供）

包括水湳機場原址區段徵收等 議員批盧秀燕賣地女王

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府又要賣地，將於六月二十六日標售水湳機場原址及太平新光地區區段徵收等十七筆土地，底標近五二○億元，其中北屯創研段地號二十六，底標高達八十九．二三億，為十七筆中最高底價，西屯文商段五○地號，底標為十四．四九億元；對此，民進黨議員陳淑華等人痛批市長盧秀燕是賣地女王，市府則強調是市政需求。

地政局︰償還開發貸款

地政局表示，水湳經貿園區屬重大公共建設計畫，市府計投入開發經費超過五百億元，目前尚有借貸及預計支出需償付一百多億，此次土地標售所得價金將優先償還開發貸款。

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此次標售土地包括「水湳機場原址北側、南側區段徵收」、「太平新光地區區段徵收」，此為市府今年第二次標售配餘地，地政局已在今年二月進行水湳經貿園區、十三期、十四期重劃土地標售，共一三三標，但當天只有四十封標單，標脫率僅十八％，市府進帳約六十．八億元，為中市府土地標售史最低。這次相隔四個月再標售，標脫率是否提高？值得觀察。

民進黨市議員陳淑華批評，盧秀燕曾稱賣地蓋捷運，但捷運預算依進度逐年編列，根本不需要一次性賣地籌措；一再賣地顯示盧急著在任內清空台中市土地，坐實賣地女王，完全無視居住正義、土地正義。

議員黃守達質疑，每次出售市有地，都是減損未來都市規劃的公共空間，過去盧秀燕曾指示一百坪以上的市有地不出售，如今一口氣標售多筆大面積精華土地，將使市有資產急遽流失，有炒作不動產之嫌。

地政局表示，水湳經貿園區開發除完成中央公園及地下停車場、水湳水資源回收中心等基礎工程，區內台中流行影音中心、台中國際會展中心、台中綠美圖等建設陸續完工，目前尚有借貸及預計支出需償付，此次土地標售所得將優先償還開發貸款；未來在達到財務平衡完成結算後，剩餘土地將配合市府政策作最適合運用，開發盈餘則撥充平均地權基金，作為推動各項社福與公共建設的重要資源。

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