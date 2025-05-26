〈財經週報-本週熱點〉4月景氣燈號 面臨黃紅燈保衛戰

川普對等關稅出現大幅修正，4月黃紅燈能否保住，有待觀察。（中央社）

記者陳梅英／專題報導

國發會本週將發布4月景氣燈號，由於4月初台股因川普對等關稅出現大幅修正，光是股價指數這項指標一口氣減少2分，逼近變燈門檻，4月黃紅燈能否保住，有待觀察。

國發會每月發布的景氣燈號由9大指標構成，3月加班工時雖因提前拉貨而增加1分，轉為黃紅燈；惟製造業銷售指數及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標轉呈黃藍燈，各減少 1 分，雖然整體景氣燈號仍維持黃紅燈，但3月景氣對策信號綜合判斷分數大減3分降至34分，為4個月以來新低。

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4月股價指數受到對等關稅宣布後全球股災影響，預估將會再掉2分，若還有其他指標分數下滑，則景氣燈號將結束為期一年黃紅燈、紅燈熱絡局面，轉至象徵穩定的綠燈。

另外，行政院主計總處將發布去年第四季至今年第一季的經濟成長率，並預測全年GDP（國民生產毛額）成長率。

因廠商趕在對等關稅實施前提前拉貨，台灣首季出口表現優異，主計總處先前發布第一季經濟成長率的概估值5.37%，較2月預測數大幅增加1.91個百分點，若第二季至第四季預測數維持不變，則全年經濟成長率將上修至3.6%，較先前預測數調高0.46個百分點。

惟川普與各國關稅談判尚未底定，變數仍多，主計總處最後預測值會落在多少，將是各界關注焦點。

4月底房貸餘額增速 可能放緩

中央銀行本週將發布國銀房貸與建築貸款餘額。從上週發布5大銀行新增房貸月減近200億元來看，預估4月底房貸餘額增速將進一步放緩。

根據央行統計，3月底國銀房貸餘額11兆1,748億元、續創史上新高，但年增率9.34%，為11個月新低，建築貸款餘額更月減33億元、降至3兆4,306億元。

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