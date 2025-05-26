〈財經週報-熱門族群〉GB200放量 PCB供應鏈營運走俏

輝達GB200伺服器開始放量出貨，帶動PCB供應鏈營運走俏。（美聯社）

記者卓怡君／專題報導

輝達GB200伺服器開始放量出貨，加上各大CSP（雲端服務提供商）擴大資本支出，帶動PCB供應鏈營運走俏。上週PCB股王台光電（2383）股價一馬當先，率先突破新高，推升金像電（2368）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、聯茂（6213）、富喬（1815）股價跟著勁揚；PCB業者表示，AI（人工智慧）需求強勁，第二季營運將持續成長，但下半年因川普關稅變數，能見度不高。

台光電單季賺逾1個股本

銅箔基板大廠台光電在AI高階伺服器及800G交換器需求暢旺下，首季每股稅後盈餘達10.01元，首次單季賺一個股本，台光電對未來全產品線均抱持樂觀看法，包括AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星預期都將維持成長動能，今年台光電中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠陸續開出新產能，總產能增加20%以上。法人預估，今年台光電新增20%產能，保守預估下半年營收較上半年增加6%，目前在輝達GB200/300伺服器有10%~15%市占率，在高階交換器市占率50%，新產能開出有助於推升市占率。

請繼續往下閱讀...

金像電受惠AI伺服器與800G交換器出貨增加，首季獲利優於預期。法人預估，隨著金像電泰國產能開出，金像電的產品組合優化，毛利率與獲利能力將同步上揚。

臻鼎今年訂下營收再創新高目標。臻鼎表示，公司產品直接銷售到美國佔不到0.5%，目前觀察關稅對公司直接衝擊有限，將持續關注終端需求變化，靈活調度全球產能，以維持營運彈性，看好各類邊緣AI裝置需求增溫，包含AI手機、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，同時AI伺服器、光通訊與IC載板等高階產品新訂單陸續挹注，即使面對外在環境的不確定性，今年營運創高目標不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法