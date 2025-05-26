〈財經週報-熱門族群〉黃仁勳只信任台積電 CoWoS設備族群受益

輝達執行長黃仁勳表示，不會選擇台積電的先進封裝CoWoS以外技術方案，輝達沒有別的選擇。設備業者認為，訂單仍強勁，今年將又是營運持續成長的一年。（法新社）

記者洪友芳／專題報導

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出，除了台積電（2330）的先進封裝CoWoS之外，輝達沒有別的選擇；他的信心喊話，帶動弘塑（3131）、均華（6640）、萬潤（6187）、辛耘（3583）等CoWoS設備族群，上週股價相繼上漲。

黃仁勳於上週三在台北舉行全球媒體記者會，被問及三星、英特爾也很積極發展先進封裝技術，輝達會選擇台積電CoWoS以外的技術方案嗎？黃仁勳表示，CoWoS是很先進的技術，目前除了台積電的CoWoS以外，輝達沒有別的選擇。

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市場解讀，這代表輝達與台積電合作關係密切，採用台積電CoWoS將持續增多。事實上，台積電也持續投資興建先進封裝廠，例如位於台南科學園區購買群創的AP8廠正在裝機中、在嘉義科學園區興建中的AP7廠也預計下半年裝機，作為擴增跟AI相關的CoWoS等先進封裝產能，嘉義後續還將建多座先進封裝廠，也擬在美國投資建先進封裝廠。

台積電因應客戶不同產品需求，已發展出多種CoWoS技術。台積電表示，矽中介層的CoWoS-S適用AI訓練和推理，重分佈線層（RDL）中介層的CoWoS-L、CoWoS-R是變種的CoWoS技術，主要整合先進邏輯與高頻寬記憶體（HBM）。

設備業今年營運續成長

台積電預估2022年到2026年，CoWoS產能年複合成長率將超過80%。近期市場陸續傳出，受到關稅、經濟動能等大環境變化的影響，台積電在CoWoS擴產裝機時程有放緩之勢；但設備業者紛認為，客戶端並沒有變化，訂單仍強勁，今年將又是營運持續成長的一年。

弘塑上週五股價收1,230元，週漲15%；均華上週收476元，週漲逾17%；萬潤上週收327.5元，連漲3個交易日，累計漲幅12%；辛耘收301元，重返3百元之上，也連漲3個交易日，漲幅逾7%。

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