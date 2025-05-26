〈財經週報-投資觀點〉微波高息 穩健防禦好選擇

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■陳毓婷

全球股市3月底以來上沖下洗，台股在短短兩個月內暴漲暴跌，不僅操作難度大增，存股族信心也受到考驗，高股息ETF受益人數更出現短時間減少的狀況。

若投資人喜歡以高股息指數型商品作為長期投資配置，有兩個地方可以多加留意；第一是績效好壞應參考「總報酬」，而非僅單看股息，若只看配息容易見樹不見林，錯失好標的；第二是可以低波動作為高股息的加強防禦。

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單看股息不看總報酬率，是投資高股息指數商品的最大盲點之一。所謂的總報酬是以「股利全數再投入」後的總報酬表現來計算，也是所有指數型商品客觀衡量報酬表現的方式。累積再投入才能讓股息以最有效率的方式產生複利，不會領了股息賠了價差，長期反而出現報酬落差。

另外，若是要長期存股，標的是否抗波動也需要納入考量；對長期投資人來說，穩定才是勝出關鍵，而不是追求高風險高報酬的短期獲利，否則短時間內出現較大幅度的修正，很容易影響投資信心，在恐慌的情況下做出不正確的判斷。因此相對於追求絕對的高股息，低波動加上高股息，才是長期投資人更應該選擇的標的。

今年以來市場上低波動高股息類指數總報酬表現相對於大盤突出許多，長期存股族不妨將「穩定+自動投入股息存複利」的防禦型產品列入參考，以因應多變的國際經濟情勢。

（作者為統一證券金融商品部資深專業經理）

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