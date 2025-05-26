〈財經週報-投資觀點〉國防經濟浪潮來襲！歐日軍工崛起，台灣投資人怎麼佈局？

2024年全球軍事支出達2.72兆美元，德國彈藥與重裝備大廠萊茵金屬第一季銷售成長46%，股價翻倍（彭博）

■邱喜專

川普重返白宮後，其激進貿易立場再次衝擊全球供應鏈與外交關係。歐洲面對美方可能的單邊關稅與政策挑戰，強化「降低對美依賴、推動戰略自主」的呼聲。從金融鬆綁、財政擴張到軍事現代化，歐洲正逐步打造自身的安全與經濟韌性，軍工產業遂成政策與資金關注焦點。

歐洲軍工：地緣政治下的結構性機會

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），2024年全球軍事支出達2.72兆美元，年增9.4%。其中歐洲增幅達17%，已超越冷戰末期水準，反映各國對軍備現代化的高度重視。德國彈藥與重裝備大廠萊茵金屬（Rheinmetall）第一季銷售成長46%，股價近1年翻倍；法國達索航空（Dassault Aviation）亦表態積極擴軍接單，顯示政策支持下的軍工企業正迅速放量。

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同時，歐洲各國啟動擴張性財政政策，如德國推動5,000億歐元基建基金，聚焦軍事與能源設施；歐洲央行釋出降息訊號，政策面呈現貨幣與財政雙引擎並進格局。這些轉向加速資金回流歐股，尤其軍工、金融與基建類股成為資金主流。歐股整體評價面相對美股仍具10%以上折價，亦具有高股息率與產業多元化優勢。

日本國防擴張：商社與產業鏈共振

日本政府同樣啟動史上最大規模軍備擴張計畫，預計5年投入3.18兆美元，軍費占GDP將提升至約2%。三菱重工為最大防務承包商，主攻飛彈、潛艦與戰車，預期年度訂單將創新高，成為核心受益者。

擴軍也推升航太、鋼鐵、能源等上游需求，日本五大商社（如丸紅、三菱商事等）在金屬、物流與原物料布局深厚，具系統性受惠優勢。國際資金對其長線潛力持續看好，具防禦與成長並存的特性。

知名投資人巴菲特近年亦持續加碼日本五大商社，單檔持股逼近10%。市場普遍解讀，此舉反映他對日本企業治理改善與內部經濟動能的肯定，也進一步突顯在地產業鏈在全球資金眼中的長期價值。

台灣投資人全球佈局建議

台灣投資人可透過複委託參與全球軍工與重工企業，或選擇相關主題ETF與股票型基金進行配置。建議聚焦三方向：一、優先挑選具政策紅利的軍工企業；二、關注長期結構性趨勢如國防、能源與基建；三、保持資產配置彈性，控管地緣風險。

面對全球政經板塊位移與地緣風險升溫，主動掌握政策方向與產業轉型，將是未來十年資產成長的關鍵。只要策略合理、思維長線，台灣投資人亦可在這波「國防經濟」新浪潮中找到穩健成長的參與契機。

（作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁）

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