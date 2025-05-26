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〈財經週報-投資趨勢〉關稅緊繃趨緩 挹注AI科技主題

2025/05/26 05:30

NVIDIA計畫投資5,000億美元，打造AI基礎設施。建議可投資於具備長期競爭優勢與財務體質健全的企業。（路透）NVIDIA計畫投資5,000億美元，打造AI基礎設施。建議可投資於具備長期競爭優勢與財務體質健全的企業。（路透）

■莊凱倫

美中關稅戰近期在日內瓦達成共識，暫時互降關稅，全球供應鏈危機得到喘息的空間，並啟動90天的貿易休戰期，對市場無疑是一劑強心針。儘管雙方仍未達成根本性協議，但此舉已顯示出雙邊關係正朝緩和方向發展。

美撤銷拜登對中國AI晶片管制 科技股利多

而更令市場振奮的，是美國同步撤銷拜登政府時代對中國出口AI晶片的管制措施，這象徵科技冷戰的鬆動，有助於重啟AI供應鏈的跨國合作與資金流動。這一系列訊號直接推升了市場的投資情緒，尤其對科技股而言，是階段性重要利多。

回顧4月份以來，全球股市波動劇烈，起因於美國川普總統於4月2日解放日宣布激進的報復關稅稅率，避險情緒急升導致風險性資產遭到拋售，多數股票指數跌幅達到兩位數，直到4月8日市場觸底；之後隨著關稅緊張局勢開始緩解，以及企業獲利情況優於預期，指數逐漸復甦。

經濟數據部分，企業於關稅前加速進口，以致美國經濟第第一季意外萎縮，GDP季減0.3%。3月份整體通膨年增率由前月2.8%降至2.4%，核心通膨率降幅同步下降，來到2021年3月以來最低水準。貨幣政策部分，日本央行和中國人行維持利率不變，同時歐洲央行再度調降1碼至2.25%，理由是貿易緊張局勢升溫導致經濟成長前景惡化。

總計4月份MSCI世界股票指數上漲0.93%，主要指數表現不一，美國標準普爾500指數下跌0.76%，那斯達克指數上漲0.85%，美國道瓊指數下跌3.17%，歐洲道瓊600指數下跌1.21%，日經225指數則上漲1.2%，MSCI新興市場指數則多數上漲，特別是新興拉美及新興東歐。

必須消費、公用事業表現較佳 能源和醫療保健相對落後

全球產業部分，震盪環境中投資者偏好防禦性股票，必須消費和公用事業表現較佳，能源和醫療保健表現相對落後。

債市部分，4月份對債市而言同樣大幅震盪，川普公布大幅高於預期的對等關稅後，對美國經濟衰退憂慮使美國10年期公債殖利率六個月來首次跌破4%，信用利差擴大，然隨著通膨預期上升，長期美國債券殖利率再度彈升，爾後川普宣布關稅措施暫緩90天實施，下旬信用利差逐步回穩。

儘管對全球資本市場的長期發展仍持正面看法，短期內風險性資產仍可能受到波動性升高的挑戰。地緣政治與政策變數增多，通膨壓力與經濟動能放緩的風險正在加劇。雖然美中關稅相關緊張局勢近期略有緩解，但貿易協議的正式簽署時間仍具高度不確定性。未來領先談判的國家若能順利簽署，相關協議將可能為其他國家參考範本，有利整體加速進行。

目前市場已部分反映上述不確定性，尤以人工智慧創新生態系為甚。企業獲利預期近來遭下修，估值亦呈現收斂壓力；預計隨著不確定因素釐清，貿易條件逐步明朗，企業有望恢復長期成長軌道，支撐市場中期的修復與回升。

我們認為，美國川普政府將持續強化美國在人工智慧領域的全球領導地位，並推動關鍵產業鏈回流；近期包括︰NVIDIA計畫投資5,000億美元及蘋果擬投入500億美元等公告，將有助於建構更具韌性的AI技術與供應鏈體系，未來可望有更多相關消息陸續公布。在此背景下，在投資建議上，建議可專注於具備長期競爭優勢與財務體質健全的企業。

（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

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