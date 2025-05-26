〈財經週報-國際市場展望〉經濟衰退陰影漸散 國際金融市場展望轉趨正向

美國經濟衰退疑慮逐漸去化，國際金融市場後市並不看淡。（彭博）

■帥仕偉

信評機構穆迪（Moody’s）雖下調美國主權債信評等，不過美國通膨持續降溫、美中關稅達成協議、以及川普波斯灣之行可望助長更多貿易協議的完成，讓市場風險偏好持續回溫。由於全球維持貨幣寬鬆環境、川普政府下半年欲推出減稅政策、加上企業財報多數優於預期，美國經濟衰退疑慮逐漸去化，國際金融市場後市並不看淡。

資金回流股債資產 美國通膨持續趨緩

由於關稅政策所引發的緊張局勢已趨緩和，若美國與主要貿易夥伴的協議與例外條款，都能在未來數月內陸續完成，將有助於全球經濟情境預期從衰退轉向成長放緩。隨著經濟數據回穩，投資人信心轉強，根據《EPFR》統計，整體資金持續回流到國際股債市，今年截至5月15日的股票資產流入資金較去年同期成長1.3%、債券資產流入資金亦成長2%。

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美國聯準會（Fed)）官員近期暗示，經濟和政策前景未明需持續收集數據，在9月前可能都不會調整貨幣政策。不過美國通膨持續放緩，4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，是2021年2月以來最低，亦略低於3月的2.4%，為連續第3個月低於市場預期。與此同時，剔除食品與能源的核心CPI在4月年增2.8%，維持近4年來新低水準，顯示在關稅壓力尚未完全反映前，美國通膨壓力依舊溫和。

歐股看好度續升 日本景氣增添動能

另外，受惠於新政府上任、通膨穩定，德國5月經濟景氣預期指數較4月的-14大幅彈升至25.2。整體而言，儘管短期內仍面臨挑戰，但市場對德國經濟復甦的信心正逐步回升。而近期美銀美林經理人調查報告顯示，投資人情緒已經改善，尤其對歐股的重視有望提升，將進一步帶動市場資金支撐近期歐股表現。

至於日本第一季實質GDP年比-0.7%，低於市場預期的-0.2%，不如前季增長的2.4%，主因在於美國關稅威脅導致出口減少、私人消費停滯。不過，日本2025年春鬥薪資平均增幅為5.37%，為1991年以來最高，預計春鬥加薪效應將逐步反應至薪資數據，帶動未來實質薪資增長，進而改善日本內需與民間消費動能，提振日本景氣回升。

中國通縮壓力加大 印度經濟領跑全球

另方面，中國4月全國居民消費價格（CPI）年減0.1%，連續第三個月陷入通貨緊縮。此外，工業生產者出廠價格指數（PPI）連續31個月呈現負成長，反映中國去年第四季以來的促進消費政策仍未取得足夠成效。受到關稅干擾，南韓公布5月前10天出口年減23.8%至28.3億美元，相較前期的13.7%大幅下滑，進口則年減15.9%到145.7億美元，貿易逆差達17億美元。

聯合國近期雖把印度2025年經濟成長率預估值，從原先的6.6％調降至6.3％，但印度因為內需和政府支出相當強勁，仍然是全球經濟成長力道最強的國家，並大幅超越中國、美國和歐盟。至於印度4月通膨年增率3.16%，連續第6個月下降，亦連續第3個月低於央行目標。市場預期，隨著通膨數據走降，印度央行最快六月會再降息，為經濟和股市再添柴火。

（作者為柏瑞投信投資策略部主管）

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