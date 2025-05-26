晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-國際市場展望〉經濟衰退陰影漸散 國際金融市場展望轉趨正向

2025/05/26 05:30

美國經濟衰退疑慮逐漸去化，國際金融市場後市並不看淡。（彭博）美國經濟衰退疑慮逐漸去化，國際金融市場後市並不看淡。（彭博）

■帥仕偉

信評機構穆迪（Moody’s）雖下調美國主權債信評等，不過美國通膨持續降溫、美中關稅達成協議、以及川普波斯灣之行可望助長更多貿易協議的完成，讓市場風險偏好持續回溫。由於全球維持貨幣寬鬆環境、川普政府下半年欲推出減稅政策、加上企業財報多數優於預期，美國經濟衰退疑慮逐漸去化，國際金融市場後市並不看淡。

資金回流股債資產 美國通膨持續趨緩

由於關稅政策所引發的緊張局勢已趨緩和，若美國與主要貿易夥伴的協議與例外條款，都能在未來數月內陸續完成，將有助於全球經濟情境預期從衰退轉向成長放緩。隨著經濟數據回穩，投資人信心轉強，根據《EPFR》統計，整體資金持續回流到國際股債市，今年截至5月15日的股票資產流入資金較去年同期成長1.3%、債券資產流入資金亦成長2%。

美國聯準會（Fed)）官員近期暗示，經濟和政策前景未明需持續收集數據，在9月前可能都不會調整貨幣政策。不過美國通膨持續放緩，4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，是2021年2月以來最低，亦略低於3月的2.4%，為連續第3個月低於市場預期。與此同時，剔除食品與能源的核心CPI在4月年增2.8%，維持近4年來新低水準，顯示在關稅壓力尚未完全反映前，美國通膨壓力依舊溫和。

歐股看好度續升 日本景氣增添動能

另外，受惠於新政府上任、通膨穩定，德國5月經濟景氣預期指數較4月的-14大幅彈升至25.2。整體而言，儘管短期內仍面臨挑戰，但市場對德國經濟復甦的信心正逐步回升。而近期美銀美林經理人調查報告顯示，投資人情緒已經改善，尤其對歐股的重視有望提升，將進一步帶動市場資金支撐近期歐股表現。

至於日本第一季實質GDP年比-0.7%，低於市場預期的-0.2%，不如前季增長的2.4%，主因在於美國關稅威脅導致出口減少、私人消費停滯。不過，日本2025年春鬥薪資平均增幅為5.37%，為1991年以來最高，預計春鬥加薪效應將逐步反應至薪資數據，帶動未來實質薪資增長，進而改善日本內需與民間消費動能，提振日本景氣回升。

中國通縮壓力加大 印度經濟領跑全球

另方面，中國4月全國居民消費價格（CPI）年減0.1%，連續第三個月陷入通貨緊縮。此外，工業生產者出廠價格指數（PPI）連續31個月呈現負成長，反映中國去年第四季以來的促進消費政策仍未取得足夠成效。受到關稅干擾，南韓公布5月前10天出口年減23.8%至28.3億美元，相較前期的13.7%大幅下滑，進口則年減15.9%到145.7億美元，貿易逆差達17億美元。

聯合國近期雖把印度2025年經濟成長率預估值，從原先的6.6％調降至6.3％，但印度因為內需和政府支出相當強勁，仍然是全球經濟成長力道最強的國家，並大幅超越中國、美國和歐盟。至於印度4月通膨年增率3.16%，連續第6個月下降，亦連續第3個月低於央行目標。市場預期，隨著通膨數據走降，印度央行最快六月會再降息，為經濟和股市再添柴火。

（作者為柏瑞投信投資策略部主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財