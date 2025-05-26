〈財經週報-產業因應〉新台幣短暫升值 進口車難降價

車商營收及第一季EPS

記者楊雅民／專題報導

多數車廠表示，台幣升值，會有一點點受惠，只是短暫的匯率波動，汽車末端售價不可能太過於浮動。 （記者楊雅民攝）

5月初新台幣兌美元匯率暴衝至「2」字頭，消費者腦中立刻閃過「進口車會不會降價」的念頭，不過日系和歐系車商皆表示，多數進口車的車價，都是依事先談定的匯率定價，除非匯率波動超過雙方可承受的範圍，才有可能滾動調整車價。

一位日系車商表示，和日本原廠的交易主要是以「美元」計價，日方在計算車價時，會考慮原物料、物流費用、人力等多重成本因素，且進口車不論在零件採購、整車生產，都是來自世界各地，對日本原廠而言，並不是只依照單一貨幣（美元或日圓）的匯率來評估成本。

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美元交易 車價比較有競爭力

所以多數進口車的車價，會以事前談定的固定台幣金額，依照當時的台幣兌美元匯率，用美元支付給日方，各車型依進口時程不同，美元匯率是浮動的，匯率風險由日方承擔。

若台幣兌美元的匯率波動幅度還在可負擔的範圍內，日方會自行吸收匯差，不會反應車價；但若波動幅度已超過原廠能承擔範圍，就可能會對代理商提出漲價要求，代理商就會評估是否自行吸收或部分反應至車價中。

三陽（2206）旗下南陽實業表示，代理韓國現代汽車（Hyundai）也是以美元進行交易，台幣升值，三陽是會有一點點受惠，只是汽車末端售價不可能太過於浮動，況且還有部份較高成本的美元部位要吸收匯差。

但是如果台幣兌美元匯率長期看升，南陽在現代汽車的價格訂定上會比較有競爭力，像之前日圓貶值，日系車無論是價格或促銷力道都又快又猛，甚至直接降價。

另一歐系車商則指出，公司和母廠是以「歐元」進行交易，今年進口車的車價是以新台幣35元兌1歐元的匯率定價，目前台幣兌歐元的匯率波動性不大，只能說台幣升值，該品牌進口車比較沒有漲價壓力，同樣的，若台幣貶值車子將面臨漲價壓力。

裕日車（2227）表示，公司業務範疇進口項目大於出口項目，台幣升值對裕日車營運有利，但裕日車進口車價格是依原廠合約執行並滾動調整，通常不會因匯率短暫波動頻繁調整車價，造成消費者認知與購車誤差。

雖然短期內台幣匯率對進口車有利，但進口車從下訂、生產至到港的時間較長，公司仍需審慎依據進口車的進銷存狀況進行評估，隨時對應匯率或稅率的變化，會盡可能的透過優惠促銷方式將匯率利益回饋消費者。

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