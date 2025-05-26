晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-產業因應〉新台幣短暫升值 進口車難降價

2025/05/26 05:30

車商營收及第一季EPS車商營收及第一季EPS

記者楊雅民／專題報導

多數車廠表示，台幣升值，會有一點點受惠，只是短暫的匯率波動，汽車末端售價不可能太過於浮動。 （記者楊雅民攝）多數車廠表示，台幣升值，會有一點點受惠，只是短暫的匯率波動，汽車末端售價不可能太過於浮動。 （記者楊雅民攝）

5月初新台幣兌美元匯率暴衝至「2」字頭，消費者腦中立刻閃過「進口車會不會降價」的念頭，不過日系和歐系車商皆表示，多數進口車的車價，都是依事先談定的匯率定價，除非匯率波動超過雙方可承受的範圍，才有可能滾動調整車價。

一位日系車商表示，和日本原廠的交易主要是以「美元」計價，日方在計算車價時，會考慮原物料、物流費用、人力等多重成本因素，且進口車不論在零件採購、整車生產，都是來自世界各地，對日本原廠而言，並不是只依照單一貨幣（美元或日圓）的匯率來評估成本。

美元交易 車價比較有競爭力

所以多數進口車的車價，會以事前談定的固定台幣金額，依照當時的台幣兌美元匯率，用美元支付給日方，各車型依進口時程不同，美元匯率是浮動的，匯率風險由日方承擔。

若台幣兌美元的匯率波動幅度還在可負擔的範圍內，日方會自行吸收匯差，不會反應車價；但若波動幅度已超過原廠能承擔範圍，就可能會對代理商提出漲價要求，代理商就會評估是否自行吸收或部分反應至車價中。

三陽（2206）旗下南陽實業表示，代理韓國現代汽車（Hyundai）也是以美元進行交易，台幣升值，三陽是會有一點點受惠，只是汽車末端售價不可能太過於浮動，況且還有部份較高成本的美元部位要吸收匯差。

但是如果台幣兌美元匯率長期看升，南陽在現代汽車的價格訂定上會比較有競爭力，像之前日圓貶值，日系車無論是價格或促銷力道都又快又猛，甚至直接降價。

另一歐系車商則指出，公司和母廠是以「歐元」進行交易，今年進口車的車價是以新台幣35元兌1歐元的匯率定價，目前台幣兌歐元的匯率波動性不大，只能說台幣升值，該品牌進口車比較沒有漲價壓力，同樣的，若台幣貶值車子將面臨漲價壓力。

裕日車（2227）表示，公司業務範疇進口項目大於出口項目，台幣升值對裕日車營運有利，但裕日車進口車價格是依原廠合約執行並滾動調整，通常不會因匯率短暫波動頻繁調整車價，造成消費者認知與購車誤差。

雖然短期內台幣匯率對進口車有利，但進口車從下訂、生產至到港的時間較長，公司仍需審慎依據進口車的進銷存狀況進行評估，隨時對應匯率或稅率的變化，會盡可能的透過優惠促銷方式將匯率利益回饋消費者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財