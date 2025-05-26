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〈財經週報-產業因應〉 台幣急升衝擊 電子業第二季營收亮紅燈

2025/05/26 05:30

電子廠營收及第一季EPS電子廠營收及第一季EPS

記者洪友芳、方韋傑／專題報導

台積電預估，新台幣升值1%，將影響營業利益率下降0.4個百分點。（法新社）台積電預估，新台幣升值1%，將影響營業利益率下降0.4個百分點。（法新社）

新台幣近期升值對出口導向企業構成壓力，而國內半導體業以出口導向，大多是以美元跟客戶收款，新台幣兌美元升值，超過各家廠商預期，儘管業者都熟諳避險對策，例如採購昂貴設備以美元付款、降低美元部位，但近月以來，突如其來的升值幅度，各家廠商第二季財測是否能達陣、營收與獲利是否受影響，6月將是觀察重點。

台幣升值1% 台積電營利益下降0.4個百分點

台積電（2330）第二季財測以1美元兌換32.5元新台幣的匯率假設，央行四月匯率平均為32.64元，5月以來，美元匯率走升，已逼近30元整數關卡。台積電預估，新台幣兌美元每升值1%，將影響營業利益率下降0.4個百分點；聯電（2303）則估新台幣每升值1％，將影響毛利率約0.4個百分點，對第二季影響如何，還有待觀察。

世界先進（5347）於五月上旬召開法說會，當時，新台幣暴力升值已發生，世界先進以新台幣平均匯率30.9元對1美元為假設，晶圓出貨量將季增3％至5％，受匯率、成本等因素影響，毛利率介於27%至29％之間，低於第一季的30.1％。

半導體業界人士認為，產業界面臨新台幣升值的挑戰，若一手收款美元，一手提早出售美元或以美元付款設備或材料，避險操作得宜，匯兌不致虧損反而還可能出現收益。同時，第二季受惠對等關稅帶動客戶持續拉貨、產業溫和復甦，營運可望成長，匯率單一項影響財報恐有限。

至於電子下游廠商近期在法說會中、針對匯率變動也提出因應對策，普遍強調成本轉嫁與產品組合優化將成為下半年維持獲利的關鍵。其中，鴻海（2317）指出，若新台幣升值1元，營收將影響約3%，毛利率則減少約0.1個百分點。

鴻海認為，雖然整體成本結構具有自然避險機制，但由於鴻海財報以新台幣為功能性貨幣，帳面營收仍會受到波動，公司將透過庫存管理與財務避險工具進一步控管風險。

電源供應器廠優群（3217）則指出，新台幣每升值1%，將造成約750萬至800萬元匯兌損失，毛利率可能下滑0.4至0.5個百分點，預估第二季毛利率將較首季下滑約1.5至2個百分點。

交易以美元計價 有自然避險效果

連接線材廠萬泰科（6190）提到，儘管匯率升值對毛利率影響控制在1.5個百分點以內，但因應收與應付帳款結算時點不同，仍可能產生短期匯損。不過，公司營收與成本多以美元計價，具一定自然避險效果。

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