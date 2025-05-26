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〈財經週報-產業因應〉 台幣急升比關稅更傷 出口商慘遭雙殺

2025/05/26 05:30

新台幣兌美元匯率在短短1個月台幣兌美元匯率從33元急升至「2」字頭，出口業者直言，新台幣垂直式升值比對等關稅衝擊還大。（路透）新台幣兌美元匯率在短短1個月台幣兌美元匯率從33元急升至「2」字頭，出口業者直言，新台幣垂直式升值比對等關稅衝擊還大。（路透）

記者楊雅民／專題報導

台幣升值對傳統產業、電子產業的營收與獲利影響台幣升值對傳統產業、電子產業的營收與獲利影響

5月初新台幣兌美元匯率搭上失速列車，短短1個月台幣兌美元匯率從33元急升至「2」字頭，升值的速度很快，幅度又大，以出口為導向的業者形容，「很shock（震驚），以前從沒見過」，甚至直言，新台幣垂直式升值比對等關稅衝擊還大。

今年4月初新台幣兌美元匯率還挺在33元以上，5月2日新台幣對美元匯率從32.017元兌換1美元，直奔31.064元，升幅3.07%，創下史上單日最大升幅。

未料，戲沒演完，5月5日台北外匯市場開盤新台幣兌美元匯率以30.91元開出後，隨即升破30元關卡，盤中一度爆升到29.59元，驚見「2」字頭，並創下台幣兌美元匯率「1天升值超過1元」的紀錄。

民眾換匯盛況 不輸搶購演唱會門票

不少民眾聞訊紛紛透過社群軟體奔相走告，民眾一窩蜂進場搶買美元及日圓撿便宜，造成多家銀行的網銀、APP「大塞車」，甚至出現無法登入等災情，民眾搶換匯的盛況不輸搶購演唱會門票。

民眾趁著台幣急升換匯湊熱鬧，不少以出口為導向的產業卻措手不及，得苦吞匯損。

凱基投顧報告指出，台灣上市公司多以出口為導向，台幣升、貶值勢必對上市公司獲利產生影響，以2017~2024年期間來看，2017、2020年當年度升值8.3%及6.1%，上市公司獲利減少2.4%及2.2%，2022、2024當年度分別貶值10.6%及6.8%，上市公司獲利增加4.8%及3.4%。

台幣若升值10% 上市獲利衝擊6~7.5個百分點

若以敏感度分析，假設台幣升值10%，預估對上市公司毛利率影響為4~5個百分點。根據歷史資料顯示，業外匯兌損失對獲利影響為2~2.5個百分點，預期台幣升值衝擊毛利率加上業外匯兌損失，合計對上市公司獲利衝擊將在6~7.5個百分點。

若以這一波新台幣升值10%對毛利率衝擊來看，半導體產業衝擊在4~7個百分點；電子下游衝擊1~1.5個百分點；網通業衝擊在5~10個百分點；傳產中的窗簾衝擊4個百分點、製鞋及成衣業衝擊2~2.5個百分點。

但台幣升值，潛在的受惠者則有內需導向的食品加工業、造紙和部分汽車進口業者，因原物料或商品仰賴進口，台幣升值有助降低成本，預估台幣升值10%，可提升食品飲料產業毛利率0.5~1.5個百分點。

若升至28.8元 不少廠商恐要損失慘重

雖然中央銀行極力出手阻升，信心喊話台幣暴力升值的不尋常狀態將到此為止，但出口業者仍忐忑不安，擔心台幣兌美元匯率若如美國銀行預測，第四季將升至28.8元，屆時不少廠商恐要損失慘重。

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