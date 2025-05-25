低薪族年齡M型化 服務業、小微企業占比高

低薪年齡分布表（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社資料照）

〔記者高嘉和／專題報導〕根據勞動部最新統計，勞退均薪低於二萬八八○○元（最低工資為二萬八五九○元）人數達二一四．七萬人，占比達二十八．○二％；若以年齡段來看，二十到二十四歲與六十五歲以上有逾半數低於二萬八八○○元，顯示低薪年齡層的M型化；服務業勞工約三成陷入低薪、工業約二十三％，另企業規模也有差，雇用千人以上大企業的均薪，是九人以下小微企業的翻倍。

根據勞動部最新統計，勞退均薪低於2萬8800元勞工，若以年齡段來看，二十到二十四歲與六十五歲以上有逾半數低於二萬八八○○元，顯示低薪年齡層的M型化。（示意圖，中央社資料照）

服務業 3成陷入低薪

依去年十二月最新勞退工資統計，二十到二十九歲的青年勞工中有逾五十二．八萬人僅領取最低工資或不到最低工資，其中二十到二十四歲勞工約五十二．九八％、二十五到二十九歲約二十七．二六％的勞退工資低於二萬八八○○元，而六十五歲以上占比也達五十四．四八％。

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勞動部解釋，勞退工資不到最低工資可能原因包括勞雇約定按件計酬、「按日」結算，或「扣除勞工負擔勞健保費」、「請假」等；而隨著工作年齡提高、薪資也會跟著成長，在四十五到四十九歲、五十到五十四歲的年齡段，勞退工資就可超過五．二萬元，且這兩個年齡段工資低於二萬八八○○元的占比僅約二十二％至二十三％。

從行業別來看，住宿及餐飲業低薪勞工占比最高，近五十四％的勞退工資不到二萬八八○○元，其次是支援服務業的四十四．○七％與藝術、娛樂及休閒服務業的四十三．二三％；占比最低依序為電力及燃氣供應業的四．三一％、出版影音及資通訊業的八．二四％與金融及保險業的九．四五％。

企業規模大小也與薪資有正向關係，千人以上規模企業的平均勞退工資達六萬二五九八元，九人以下小微企業僅三萬三○五四元，相差快要一倍。

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