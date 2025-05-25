經常薪占比僅67% 製造業拚加班與年終

勞退提繳薪資數據顯示工業平均工資水準優於服務業，但從總薪資的經常性薪資占比來看，製造業占比僅67.52％，顯示製造業勞工是靠加班費等「非經常性薪資」拉大與服務業的薪資差距。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／專題報導〕無論是主計總處的薪資統計或勞動部的勞退提繳薪資數據，都顯示工業平均工資水準優於服務業，製造業又優於大多數工業其他類別；但從總薪資的經常性薪資占比來看，製造業占比僅六十七．五二％、服務業占比卻達八十．九五％，顯示製造業勞工是靠加班費等「非經常性薪資」拉大與服務業的薪資差距。

總薪資中經常性薪資占比（資料來源︰主計總處薪情平台 製表整理︰財經新聞群組）

根據勞動部統計，到去年十二月底，工業勞退提繳均薪為四萬九八○○元，高於服務業的四萬四三三五元，工業項下的製造業均薪更達五萬一六九七元。主計總處統計也顯示，去年工業每人每月總薪資達六萬三六七二元，其中製造業更達六萬五六二二元，都明顯優於服務業的五萬九一七六元。但若從每月經常性薪資來看，工業為四萬四三三一元、製造業為四四三○六元，反低於服務業的四萬七九○一元。

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若以總薪資中經常性薪資占比來看，從行業別大類來看，金融及保險業的占比最低、僅六十四．八六％，其次是製造業的六十七．五二％、電力及燃氣供應業的六十八．二五％，都不到七成，想要拉高總薪資，逾三成得靠加班、績效、年終獎金與股票紅利或現金紅利等非按月發放的非經常性薪資。

而占比前三高依序為藝術﹑娛樂及休閒服務業的九十一．三六％、支援服務業的九十．一九％與教育業的八十九．八四％，而長年居於勞退薪資最後一名的住宿及餐飲業，占比也有八十九．○二％。

製造業月加班時數 服務業2.6倍

官員指出，去年製造業每月平均加班時數達十六．二小時，較服務業的四．四小時高出二．六倍，顯示製造業工資較高的確與加班費、績效獎金等非經常性收入較多有關；依勞基法規定，平日上班到第九、十小時，加班費為平日每小時工資額加給三分之一以上，雇主也得支付較高的加班費成本。

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