薪資近3年成長13％ 餐旅業月均薪仍不到3萬

各行業近3年工資成長率（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／專題報導〕在勞動部與交通部聯手協助旅宿業補足人力需求，且推出就業獎勵及職訓津貼下，根據勞動部最新統計，住宿及餐飲業近三年來工資成長率達十三．一五％，直追金融及保險業的十三．六八％及製造業的十三．五％，但平均勞退薪資僅二萬九四九四元，依然位居低薪行業之首，且是唯一月均薪不到三萬元的行業。

住宿及餐飲業近三年來工資成長率達十三．一五％，，但平均勞退薪資僅二萬九四九四元，依然位居低薪行業之首，且是唯一月均薪不到三萬元的行業。（中央社資料照）

根據統計，到去年十二月勞退新制提繳人數為七六六萬餘人，其中服務業就業人口約五○五．一萬人、工業約二五九．三萬人與農林漁牧約一．七萬人，服務業占比約六十六％。吸納就業人口前五大行業依序為製造業的二一三．一萬人、批發及零售業的一六四．一萬人、醫療保健及社會工作服務業的五十五．七萬人、住宿及餐飲業的四十六萬人及營建工程業的三十九．四萬人。

請繼續往下閱讀...

前3高薪業63.4萬人 前3低薪業112萬人

近三年來整體勞退均薪成長十一．四二％，電力及燃氣供應業達七萬七三五五元，依然穩居首位，其次為金融及保險業的六萬八○五九元、出版影音及資通訊業的六萬四二六三人；若不計農林漁牧業，均薪倒數前三名依序為住宿及餐飲業的二萬九四九四元、支援服務業的三萬四五○四元及教育業的三萬四八五九元。均薪前三高行業就業人口合計約六十三．四萬人，而均薪前三低行業就業人口卻達一一二．四萬人。

餐旅業每兩人就有1人貼近最低工資

若以均薪最低的住宿及餐飲業來看，月工資低於二萬八八○○元的人數達二十四．八萬人，對比行業就業人口四十六萬餘人，等於每兩人就有一人工資貼近或低於最低工資；而從事保全、清潔等支援服務業的也有十六．二萬人，占比達四十四％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法