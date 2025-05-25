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台電RE30低碳電力 早鳥價每度6.1元

2025/05/25 05:30

台電RE30低碳電力商品草案近期出爐，預計6月上路、7月開始銷售，首批申購者可享早鳥價每度6.1元，優惠到今年底。（台電提供）台電RE30低碳電力商品草案近期出爐，預計6月上路、7月開始銷售，首批申購者可享早鳥價每度6.1元，優惠到今年底。（台電提供）

7月開賣 首年可銷售16.6億度

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝上任即提出「電價分艙」，台電研議一年多後，RE30低碳電力商品草案近期出爐，預計六月上路、七月開始銷售，首批申購者可享早鳥價每度六．一元，優惠到今年底，而明年起價格調整為六．三元；不過，此價格尚未納入轉供費率與營業稅率。

台電估年增7.5億元收入

RE30電力商品概念為七成的市電（一般電力）搭配三成綠電，台電會以自家風電、光電案場來進行組合，首年會拿出十六．六億度銷售，其中綠電約五億度，預計可替台電增加七．五億元收入。

台電解釋，買家用電量需要「有一定規模」，對年採購總度數要求最低不能低於一百萬度（含三十萬度綠電）、最高不超過一億度（含三千萬度綠電）；每次採購量以十萬度為單位，用戶申購後，隔月起轉供電，以一年為限，隔年要買就要再續約。

RE30低碳電力銷售對象鎖定在一般中小型出口製造商、或有ESG等需求的金融業、服務業等，需是契約容量一百瓩以上的高壓或特高壓用戶，且得是「已向民間購買綠電的現行轉供用戶」。此規定就是避免與民爭利，需要綠電的企業必須先跟民間綠電業者採購，不足部分再跟台電買，符合RE30「補充綠電」的定位。

明年售價每度6.3元

最受矚目的價格部分，台電訂價確實比民間綠電行情每度五．五元還高。根據規畫，今年到年底的早鳥價每度六．一元，若含營業稅與轉供費約六．二元，明年起售價單價為六．三元，「轉供費率」以每年電價審議會決定調整。台電也補充，今、明兩年價格訂出爐，未來則要看電價、行情滾動檢討。

由於買家可拿到綠電憑證，對台電而言，電力排碳係數恐會增加，目前透過產業用電的排碳係數將不變，民生用電的排碳係數微幅，維持總排碳量不變，但此計算仍要與能源署討論；台電認為，初期銷售量低，尚不會有太大衝擊。

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