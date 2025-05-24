晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

火力全開？台電︰故意遮掩燃煤發電逐年下降

2025/05/24 05:30

對於外界關切台中、興達電廠運轉情況，台電公司昨日下午舉行記者會，董事長曾文生（上圖中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等人出席說明。（記者林菁樺攝）對於外界關切台中、興達電廠運轉情況，台電公司昨日下午舉行記者會，董事長曾文生（上圖中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等人出席說明。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠二號機除役後，台電、民營電廠機組陸續破管跳機，導致夜尖峰備轉容量率僅八％，台電依規定調度備用機組來穩定供電，卻被刻意曲解為「火力全開」。台電董事長曾文生昨召開臨時記者會回應，他以數據佐證，「火力全開」的批評是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。

曾文生：今年燃煤發電可降至26.9％

曾文生表示：「我認為，要支持核能或選擇什麼樣的能源，在台灣都可以被允許或主張，但批評台電火力全開很不公道。」他以數據說明，依台電系統統計，去年台電燃氣發電比率為四十七．三％、燃煤三十一．一％，今年燃氣發電估占五十二．二％、燃煤二十六．九％。

曾文生兩度強調，火力全開的說法是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實；支持核能的族群，天然氣就是對等的能源，若是要批評，就應考慮到兩者在歐盟等國際上是同樣並列為清潔能源。

他一再解釋，台電的用煤量、空污排放等都是依照「整年度」計算，不是用一天、兩天狀況去解釋，外界只用幾天震盪狀況，就抹殺台電過去幾年的努力與成果，「非常不公平」。

有關國民黨立委翁曉玲受訪表示，「如果全台大停電將很有利於藍委」。曾文生回應說，台電最大工作就是供電穩定，需要手上所有資源調度，若是有目的性去限制可用資源、進而達到停電，有這種想法或做法，「應該要被全國譴責」。

負重前行 不想被架拐子、挖陷阱

他指出，台電依規定調度，卻遭受到這麼大批評，對特定人士而言，原來停電竟是有利的？他重申，台電一直都希望歲月靜好、負重前行，不要被架拐子、挖陷阱，讓台電可依照既有規範，朝著承諾努力完成供電穩定、減排減碳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財