火力全開？台電︰故意遮掩燃煤發電逐年下降

對於外界關切台中、興達電廠運轉情況，台電公司昨日下午舉行記者會，董事長曾文生（上圖中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等人出席說明。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠二號機除役後，台電、民營電廠機組陸續破管跳機，導致夜尖峰備轉容量率僅八％，台電依規定調度備用機組來穩定供電，卻被刻意曲解為「火力全開」。台電董事長曾文生昨召開臨時記者會回應，他以數據佐證，「火力全開」的批評是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。

曾文生：今年燃煤發電可降至26.9％

曾文生表示：「我認為，要支持核能或選擇什麼樣的能源，在台灣都可以被允許或主張，但批評台電火力全開很不公道。」他以數據說明，依台電系統統計，去年台電燃氣發電比率為四十七．三％、燃煤三十一．一％，今年燃氣發電估占五十二．二％、燃煤二十六．九％。

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曾文生兩度強調，火力全開的說法是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實；支持核能的族群，天然氣就是對等的能源，若是要批評，就應考慮到兩者在歐盟等國際上是同樣並列為清潔能源。

他一再解釋，台電的用煤量、空污排放等都是依照「整年度」計算，不是用一天、兩天狀況去解釋，外界只用幾天震盪狀況，就抹殺台電過去幾年的努力與成果，「非常不公平」。

有關國民黨立委翁曉玲受訪表示，「如果全台大停電將很有利於藍委」。曾文生回應說，台電最大工作就是供電穩定，需要手上所有資源調度，若是有目的性去限制可用資源、進而達到停電，有這種想法或做法，「應該要被全國譴責」。

負重前行 不想被架拐子、挖陷阱

他指出，台電依規定調度，卻遭受到這麼大批評，對特定人士而言，原來停電竟是有利的？他重申，台電一直都希望歲月靜好、負重前行，不要被架拐子、挖陷阱，讓台電可依照既有規範，朝著承諾努力完成供電穩定、減排減碳。

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