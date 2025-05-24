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綠委轟盧秀燕 蒙眼不看事實

2025/05/24 05:30

高雄興達電廠被誤傳兩部除役已久的燃煤機組都上場救援，台中市長盧秀燕也對外如此主張，引發綠營立委轟她蒙眼不看事實。（資料照）高雄興達電廠被誤傳兩部除役已久的燃煤機組都上場救援，台中市長盧秀燕也對外如此主張，引發綠營立委轟她蒙眼不看事實。（資料照）

質疑廢核增煤、中火火力全開、興達電廠除役機組上場救援

盧秀燕再批「廢核增煤」，指連高雄電廠除燃煤機組都上場救援，讓中南部用肺發電供缺乏電力。（記者蘇孟娟攝）盧秀燕再批「廢核增煤」，指連高雄電廠除燃煤機組都上場救援，讓中南部用肺發電供缺乏電力。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕核三廠二號機除役，台中市長盧秀燕廿三日再質疑「廢核增煤」，除台中火力發電廠「火力全開」，連高雄興達電廠兩部除役已久的燃煤機組都上場救援，讓中部及南部居民用健康、用肺發電。民進黨台中市立委何欣純則駁斥盧秀燕「蒙眼不看事實」做政治操作，何欣純表示，這次換她說：「不會做，換人來做！」

針對台灣進入非核家園後，盧秀燕接連批中火火力全開，何欣純駁盧「不能矇眼不看事實，拿著錯誤訊息做政治操作，只會放火?出氣，而沒有其他作為」，強調「不會做，換人來做！」（資料照）針對台灣進入非核家園後，盧秀燕接連批中火火力全開，何欣純駁盧「不能矇眼不看事實，拿著錯誤訊息做政治操作，只會放火?出氣，而沒有其他作為」，強調「不會做，換人來做！」（資料照）

何欣純駁斥盧政治操作

盧秀燕指出，核三停機後「廢核增煤」，台電在台灣到處增加燃煤的電力，中火尤其是夜間更是火力全開，這兩天連高雄興達電廠兩部除役已久的燃煤機組都上場救援，燃煤發電讓中部及南部居民用健康、用肺發電，去供應國家電力可能的缺乏。

盧秀燕強調，國家能源政策很重要，她要代中部及南部民眾請命，「國家能源調度要乾淨、便宜、足夠」。

何欣純則痛斥盧秀燕蒙眼不看事實，拿著錯誤訊息做政治操作，更只會放火、出氣，沒有其他作為。

何欣純說，這幾年台中空污持續改善，跟台電大力投資改善設備有關，中央力求減煤減污，力推以氣代煤機組二○二六年上線，當年若不是盧秀燕主政的台中市府，以都審等理由卡關（指卡住燃氣機組設置）十五個月，現在一座燃氣機組早就上線，能讓兩座燃煤機組退場。

減煤減污 籲盧勿扭曲事實

何欣純指出，台電用電公開資訊顯示，中火十部機組一部歲修，其他機組發電量在八十％到九十六％，且台中十六座空品測站幾乎均為空品良好的綠燈，減煤減污是一定要做的目標，且要加快進行，但不要政治對立、政治操作，更不要扭曲事實。

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