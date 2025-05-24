財經青紅燈》金融業的中國戒斷症

從川普1.0到川普2.0，美中絕對會逐漸脫鉤，台灣夾在兩強之間，當然也要做出選擇與調整，台灣金融業也要跟著改變策略。（示意圖，路透）

近來，國際鎂光燈聚焦在美國總統川普身上，尤其是世界兩大強權的美中貿易談判，不只牽動國際經濟版圖挪移，也隨時影響全球資本市場的敏感神經；不只川普2.0得加速解決「中國戒斷症」的沉痾，台灣也是一樣，因要戒斷對中國的依賴，對台灣經濟短期也會帶來一定程度的衝擊。

從最近幾個統計數字來看，本國銀行今年第一季獲利創下史上最高，看起來數字很漂亮，整體海外市場獲利有267億元，不過，若拿掉香港獲利127億元及中國獲利28億之後，等於半數的獲利都沒有了。也就是說，本國銀行若少了香港跟中國市場，國銀獲利將嚴重受損，難以彌補。

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台灣金融業都清楚全球布局很重要，也都知道雞蛋不能放在同一個籃子，要分散目標；但多年下來，中國依然是台灣金融業海外最重要的市場，曝險與淨值占比的確是下滑減少，但對中國的高曝險，還是居高不下，無法立即明顯下降。

台灣金融業短中期難免會陷入進退兩難的局面，舉例來說，有些人會主張，台灣要趕快停止對中國的經濟依賴，以免越陷越深，難以調整；問題是，這就像很多人說，當頭髮已經洗一半，現在要馬上縮手，沒這麼容易，這也是政策制定的難處。

馬政府時期積極擁抱「一中市場」，從川普1.0到川普2.0，美中就算不會全面脫鉤，但基於國安考量，絕對會逐漸脫鉤，台灣夾在兩強之間，當然也要做出選擇與調整，電子業得在非紅與紅色供應鏈之間做出布局調整，台灣金融業當然也要跟著改變策略。（王孟倫）

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