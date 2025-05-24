盤勢分析》短線量縮觀望 拉回空間有限

台股即將面臨端午連假及MSCI權重調整生效，短期內台股呈現觀望量縮格局，指數拉回空間有限，在利空消化過後，仍維持多頭格局不變。（資料照，記者塗建榮攝）

美國總統川普主導的減稅方案在眾議院驚險過關，使得前天美股尾盤遇壓，台股在台積電ADR上漲2.31%帶動下，昨早盤發動攻勢，一度大漲逾百點，然而上檔壓力沉重，台積電（2330）開高後迅速翻黑，貨櫃三雄創高後也下殺，拖累加權指數由紅翻黑，上下震盪達239點，靠著台積電最後一盤拉高翻紅，加權指數跌幅收斂，終場下跌18.72點，收在21652.24點，成交量約3123億元。

3大法人昨合計賣超36.4億元，其中外資賣超30.3億元、投信買超62.1億元、自營商賣超68.2億元；外資台指期淨空單昨小減539口，累積外資期貨淨空單逾4.01萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，就過往經驗，包含上次川普執政時，在減稅方案過程中，市場預期無論是消費者支出或企業獲利，都將有所提升，對股市反而是正向利多，建議投資人避免恐慌追殺，消化過後，仍有機會回到正常基本面。台股即將面臨端午連假以及MSCI權重調整生效，短期內台股呈現觀望量縮格局，指數拉回空間有限，在利空消化過後，仍維持多頭格局不變。

國票證券指出，川普減稅法案於眾議院過關，後續將推升美國財政赤字攀升的預期心理，使市場恐再度瀰漫緊張氛圍，不過隨著其他經濟數據開出，有望抵銷減稅帶來的負面恐慌，若短線股市因減稅法案陷入修正，反而可尋找切入機會，當前台股以十日線之上震盪視之。（記者卓怡君）

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