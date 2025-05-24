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股東會速報》慧洋提高股利 每股擬配息5元

2025/05/24 05:30

長榮航昨舉行股東會，右二為董事長林寶水，左二為總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）長榮航昨舉行股東會，右二為董事長林寶水，左二為總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航運股慧洋-KY（2637）昨日召開股東會，在小股東提議增加股利下，通過每股配發的現金股利由原來的4.5元提高到5元，以昨日收盤價64.5元計算，現金殖利率7.75%。

慧洋目前旗下船舶以指數連結型租約為主，展望後市，慧洋表示，國際環保法規趨嚴及散裝新造船訂單趨緩，對於散裝運力供給面仍抱持樂觀態度，只要市場需求回補、或因貨物轉運而增加船舶週轉率，均將帶動運價指數回升。

在船隊布局方面，慧洋指出，維持汰舊換新，目前新造船訂單13艘，預計第四季起陸續交船；5月預計將處分3艘船舶，預計處分利益約1000萬美元。

長榮航：7月將出現「海轉空」急單

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）昨舉行股東會，總經理孫嘉明表示，今年陸續新增日本神戶、美國達拉斯等新航點，再加上客機改艙升等可挹注客運營收，貨運因關稅變數，成長幅度較難預料，但美中關稅休兵90日，預期7月前後，空運市場有望出現「海轉空」急單。

長榮航董事長林寶水表示，疫後報復性需求減緩，但成長動能仍勝疫前，長榮航預估今年載客1346萬人次，年增2.3%；載貨79.9萬噸，年增1.1%。

孫嘉明說，美中互降高關稅90天，根據中國到美國的貨櫃海運航程，以及美國港口塞港、清關等所需時間推估，7月後就不排除出現「海轉空」急單，除美中外，東南亞地區的10%關稅則將在7月初到期，因此近1、2個月就可能出現海轉空效應。

華孚營運谷底回升 越南廠2027年投產

〔記者歐宇祥／台北報導〕車載機殼廠華孚（6235）董事長蔡豐賜昨表示，近期總經變數多、車市波動大，不過華孚今年受惠客戶推出新產品、也爭取到新客戶，業績將逐漸穩定；總經理甘錦添也稱，今年營運將谷底回升，營收、獲利都有望勝去年。

因客戶去化庫存，華孚去年營運轉冷，不過甘錦添指出，今年第一季營運開始回溫，加上今年全球車市與電動車銷售都會成長，有利於供應鏈。華孚除中國產能擴充外，也將拓展越南廠，預計明（2026）年底建廠完成，後（2027）年第一季量產，且全是支應新訂單。

針對美國關稅，甘錦添說，客戶訂單未見轉變，華孚僅2%產品會受到關稅影響，且金額將由客戶負擔，因此影響很小，唯憂終端市場縮手，但現在看來市場情緒已回穩。

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