飆股幕後》卡位美國製造 川湖飆新天價

輝達供應鏈之一的伺服器滑軌廠川湖，本週四股價一度創新高來到2140元，若從4月初股災低點起算，約六週時間股價大漲7成。（資料照，記者塗建榮攝）

記者林菁樺／特稿

輝達執行長黃仁勳因台北國際電腦展再次訪台，輝達供應鏈之一的伺服器滑軌廠川湖（2059）股價也跟著水漲船高，本週四一度創新高來到2140元，昨日下跌35元，但本週仍漲75元、收在2095元，若從4月初股災時的低點1205元起算，約六週時間股價大漲7成。

GB200伺服器滑軌 市占逾7成

川湖為國內老字號導軌大廠，主要產品為伺服器及其週邊設備用各式導軌，在AI伺服器時代來臨下，川湖與南俊國際（6584）為輝達在滑軌領域推薦的供應商（RVL），其中，川湖在輝達GB200伺服器滑軌市占率超過7成、且已量產出貨，GB300也已在量產準備（MP Ready）。

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因GB200、H系列伺服器滑軌持續出貨，川湖今年第一季財報超亮眼，稅後純益25.11億元，年增80.68％，首季每股稅後盈餘達26.35元；法人圈報告多認為今年川湖的EPS有望達到85元，明年上看90元，但以首季公布數字來看，今年很有機會提前達標，被譽為是AI伺服器供應鏈大贏家。

而近期關稅、匯率議題籠罩各產業，更牽動川湖下半年營運，川湖在本月初法說會上表示，公司對訂單能見度並未改變，但新台幣每升值1%就是影響毛利率0.6個百分點，預估第2季營運可持平或小幅優於第1季，整體來看，今年營運有望續創高峰，且公司對未來三年，2026到2028年釋出成長可期看法。

川湖也沒缺席美國製造，在2年前規劃赴美國德州設廠，目前設施已大致建置完成，預計在明年中可加入營運，但哪些產品當地量產，尚需進一步與客戶討論，川湖也認為，未來會有越來越多台商選擇赴美設廠，川湖投產也剛好卡位。

觀察川湖股價走勢，僅在兩年內，從300多元一路攻頂，2024年初登上千金股，今年二月站上2千元；自本月初公布第一季財報，獲利優於預期，加上台北電腦展加持下，12個交易日中，三大法人只有兩天是賣超，其中投信在股災過後逢低加碼，4月11日以來已買超2324張，帶動川湖股價頻頻走高。

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