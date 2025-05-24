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台驊︰無關供需 運價只看川普

2025/05/24 05:30

台驊總經理顏益財。（資料照，記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財。（資料照，記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財昨表示，中國到美國上週貨櫃訂艙量增加3倍，而每40呎櫃平均運價超過3800-4000美元，其中，中國到美國內陸的運價喊到10000美元。至於運價會上漲到何時？顏益財說，很難論斷，主要是目前運價不看供需，而要看川普講話、地緣政治。整體而言，第二季是海運營運谷底，第三季旺季表現會不錯，第四季則是政治問題。

Q2是海運谷底

Q3盼旺季 Q4看政治

顏益財說，目前運價走勢要看的不是經濟問題，而是地緣政治問題，包括印度、巴基斯坦、以哈、烏俄等地緣政治紛亂，再加上川普講話擾亂市場，這些才是決定運價會不會漲的問題，「已經不需要關心供需問題，而是要關心川普講什麼」。

SCFI連3紅 四大航線全面大漲

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲106.73點至1586.12點，單週漲幅7.21 %，也是連3漲。四大主要航線全面大漲。

根據最新一期出爐的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1317美元，較前一期上漲163美元，週漲幅14.12%；遠東到地中海運價每TEU達2328美元，較前一期上漲246美元，週漲幅11.81%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3275美元，較前一期上漲184美元，漲幅5.95%；遠東到美東每FEU達4284美元，較前一期上漲215美元，漲幅5.28%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）與前一期上漲6美元，達440美元，漲幅1.38%。

運價連3漲，不過，漲幅較上週縮小，且歐洲運價漲幅大於美國線，對此，顏益財說，主要是航商將歐洲船舶轉到美國線，歐洲線在供給減少下，導致運價大漲。

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