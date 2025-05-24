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AI續強 4月工業生產指數連14紅

2025/05/24 05:30

四月工業生產指數為107.51，年增22.31％，寫下連14紅紀錄、更創歷年同期新高。（法新社資料照）四月工業生產指數為107.51，年增22.31％，寫下連14紅紀錄、更創歷年同期新高。（法新社資料照）

5月年增幅估達15％

〔記者林菁樺／台北報導〕AI（人工智慧）強勁需求、美國對等關稅暫緩帶動拉貨潮等雙重加持下，四月工業生產指數為一○七．五一，年增二十二．三一％，寫下連十四紅紀錄、更創歷年同期新高；對未來展望，拉貨潮可能趨緩，但因市場對於AI需求相當強勁，經濟部預估五月指數年增幅仍可達十五％。

從主要行業別來看，電子零組件、積體電路業、電腦電子及光學製品業等三項指數均創下「歷年單月新高」；電子零組件、積體電路業指數都寫下連十六紅，電腦電子及光學製品業則是連二十二紅。

經濟部表示，積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求續強，年增幅約四十四％；電腦電子及光學製品業也在AI應用與雲端資料服務需求暢旺，半導體產業投資力道續強，以及手機鏡頭訂單增加，年增約四十七％。

傳統產業表現有好有壞，化學材料及肥料業、汽車及其零件業呈負成長，而基本金屬業雖有全球鋼市需求疲軟因素，但受惠半導體、印刷電路板等產業強勁，帶動其他非鐵金屬品（靶材）、銅箔等增產，指數由負轉正。

經濟部預估，五月工業生產指數為一○八．六七至一一二．六七，年增率十一％至十五．一％。統計處副處長黃偉傑說明，對等關稅政策延後確有拉貨潮，但部分廠商反映拉貨潮會逐步減緩，因為去年沒有拉貨潮因素，且今年AI需求強勁，有助今年工業生產指數繼續成長。

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