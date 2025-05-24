兆元投資上路不到1年 已達今年目標額7成

國發會經發處處長邱秋瑩表示，「兆元投資國家發展方案」上路不到一年，已促成超過八十一案，民間參與公共建設簽約逾一一一六億元，已達今年目標額一四九八億元的七成。（記者吳欣恬攝）

促成民間參與81案公建 簽約金額逾1116億元

〔記者吳欣恬／台北報導〕「兆元投資國家發展方案」上路不到一年，已促成超過八十一案，民間參與公共建設簽約逾一一一六億元，已達今年目標額一四九八億元的七成；市場發行永續發展債券規模也逾六五○億元，成效斐然。

國發會經發處處長邱秋瑩表示，自去年七月十八日行政院經濟發展委員會通過方案以來，相關部會積極推動包括創新促參推進機制、優化投入公共建設的投融資條件、增加公共建設相關金融商品三大策略主軸。

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到今年四月底，已促成八十一案，民間參與公共建設簽約金額達一一一六．九一億元。金額較大的案子包括退輔會宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案，金額高達一四二．九五億元；經濟部負責的桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案，金額為一一四．五一億元；以及交通部所屬的台中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案，金額為五十七．五六億元。

邱秋瑩指出，目前已確定水資源相關公共建設，像是再生水廠、本島大型的海水淡化廠等，原則以促參方式推動。前者目前已有七案採促參辦理，引導民間投資二九七億元，興建範圍涵蓋北起桃園、南至高雄，確保易受乾旱影響地區用水無虞；後者則有嘉義和北高雄兩海水淡化廠採促參辦理，引導民間投資逾六百億元。

發行永續發展債券逾650億

在推動公共建設相關金融商品部分，今年一至四月底，整體市場發行永續發展債券規模已逾六五○億元，達成今年永續債發債目標一千三百億元的五成，其中包含台北市、高雄市及桃園市政府分別發行一百億元、四十五億元及十二億元的永續發展政府債券。

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