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楊光磊︰台組成熟製程聯盟打群架

2025/05/24 05:30

前台積電研發處長、台科大產學創新學院執行長楊光磊分析，台灣可組織成熟製程聯盟來打群架。（記者吳柏軒攝）前台積電研發處長、台科大產學創新學院執行長楊光磊分析，台灣可組織成熟製程聯盟來打群架。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國依靠內需市場野蠻發展半導體低階成熟製程，恐低價傾銷全球其他國家。前台積電研發處長、台科大產學創新學院執行長楊光磊分析，兩者市場不同，台灣晶圓代工仍無競爭對手，但可組織成熟製程聯盟來打群架，搭配先進製程當噴射機，發展成熟製程底蘊，增加價值、降低成本與改善效率，在兩條路線皆維持領先。

工研院昨舉行「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，針對中國積極擴張半導體成熟製程，楊光磊認為，雖然中國創造很多產能，但其主要市場為內需，藉此發展不少新的路徑，類似IDM（整合元件製造）、偏向標準產品，台灣則是走向晶圓代工，全球無競爭對手，兩者市場不同。

先進、成熟製程都維持領先

楊光磊建議，台灣仍要有成熟製程聯盟，將所有相關企業集結，因為成熟製程隨著時間推移，成本、價值逐漸下降，我國有先進製程在前面當噴射機，幫成熟製程增加價值、降低成本，且大家合起來打群架，透過客製化、價值化，發展底蘊，如此不管先進或成熟製程，兩條路都無人能與台灣競爭。

晶創台灣推動辦公室執行長闕志達強調，各國已將半導體視為戰略物資，台灣可維持優勢，將其發展到百工百業，促進IC產業攻頂，包含推動異質整合、晶片EDA（電子設計自動化）等，推動下一代產品創新；例如成熟製程可透過晶片、感測器、處理器等進行異質整合，創造更高品質產品，用在自駕車、機器人上，因此即使中國發展成熟製程，仍對台灣保持樂觀信心。

國科會副主委蘇振綱強調：「沒有夕陽產業！」在既有基礎開創價值，用成熟製程驅動台灣，讓各行各業感受AI、半導體價值，如餐飲、醫療、高齡少子化等問題，皆可開創更多應用。

國科會主委吳誠文也分享科學園區發展史，強調進駐廠商「若不研發就會被踢出去」，因此各廠商研發量能是外面的三倍，如今目標是幫助業者立足台灣、布局全球，讓台灣與友善國家結合共同發展。

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