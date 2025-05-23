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卓越永續實踐 台新蟬聯標普全球Top 1%最高榮譽

2025/05/23 05:30

台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管Robert Dornau（左）親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎（右）。 （台新金控提供）台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管Robert Dornau（左）親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎（右）。 （台新金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕標普全球22日首次在台盛大舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」表揚台灣入選傑出企業。台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，不僅是台灣銀行產業別唯一連續蟬聯此殊榮的金融機構，更連續7年入選DJSI「世界指數」（World Index）及「新興市場」（Emerging Markets Index）成分股雙榜，卓越的永續實踐表現獲得國際高度認可。

標普全球2025年永續年鑑在2月揭曉了780家入選企業，台灣企業占比約1成，共有69家企業入選，顯見台灣產業永續發展推動居世界翹楚地位。台新金控總經理林維俊領獎後開心表示，台灣企業在ESG領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量皆年年創下新高，台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。

他強調，台新金控在銀行產業高度競爭下，依循集團「認真、創新、永續」的核心精神推動永續，已連續7年入選DJSI「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，更接連兩年取得全球銀行產業別Top 1％的超凡成就，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定，經營團隊及各子公司員工都同感榮耀。

台新金控永續長李鎮宇博士說明，台新落實永續推動與發展已超過10多個年頭，集團ESG永續推動，在「氣候行動、金融共榮、永續賦能」三大發展策略下積極推動，緊貼國際趨勢並具體實踐，尤其在淨零轉型成果斐然。

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