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財經青紅燈》基金10兆咫尺天涯

2025/05/23 05:30

川普2.0登場，股匯震盪加劇，今年以來基金市場明顯轉冷。（資料照）川普2.0登場，股匯震盪加劇，今年以來基金市場明顯轉冷。（資料照）

2024年可說是指數型股票基金（ETF）最風光的一年，規模膨脹了2.5兆，推升各式境內發行基金總規模達9.5兆，2025年挑戰10兆目標僅一步之遙；但川普關稅罩頂、新台幣匯率巨震，澆了市場一桶冷水，不僅國內股票型ETF規模原地踏步，跨國債券型ETF更是倒退嚕，10兆目標恐怕是「咫尺天涯」。

相較壽險業2024年有10個月「入不敷出（保費收入減去保險給付）」，全年現金淨流出2695億元、創歷年最高，不少金控集團中，投信、券商事業似乎取代了壽險，成為金控的當紅炸子雞。

根據投信投顧公會統計，2024年各式境內發行基金規模從前一年底的6.7兆成長到9.5兆，ETF是最大功臣，從3.8兆膨脹到6.3兆，貢獻了整體規模成長2.8兆中的2.5兆；其中國內股票型ETF從1.4兆倍增到2.7兆、跨國債券型從2兆大增至3兆。

但隨著川普2.0登場，股匯震盪加劇，今年以來基金市場明顯轉冷。受到ETF規模「原地踏步」影響，到今年4月底整體基金規模還是停留在9.5兆左右，其中股票型ETF僅從2.7兆微增至2.8兆，債券型ETF更因美債殖利率飆升，且新台幣升值匯損，造成淨值大減，規模從3兆倒退嚕到2.8兆，原市場期待的Fed降息「送分題」逆轉成「送命題」；這下子10兆目標看似很近、卻怕是相隔天涯。

ETF市場大熱，投信打著各式旗號狂募新基金，從去年1月底的227檔、到今年4月已增至267檔，以國內股票型、跨國股票型及跨國債券型最多，也推升ETF整體規模暴增；但當股債波動嚇壞了投資人，就出現「僧多粥少」效應，於是就出現強迫員工銷售、透過理專引導民眾借貸投資等ETF募集之亂。

主計總處上修2025年超額儲蓄（儲蓄減去投資）預測，估衝4.58兆，超額儲蓄率衝破17％，將雙創新高，反映出台灣錢淹腳目，基金市場理當有實力可破10兆規模，短期波動對主管機關與業界來說，未嘗不是整頓與檢討的好時機。（高嘉和）

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