盤勢分析》電子股休兵 資金轉戰非電族群

台股昨天加權指數終場下跌132.95點，收在21670.96點，成交量約3036.39億元。（資料照，中央社）

美國20年期公債拍賣慘淡，川普力推減稅方案，引發市場重燃美國債務問題將衝擊全球經濟的擔憂，美元走弱，美股4大指數前天全面拉回，拖累台股跟著回檔，台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股下跌；新台幣升值使資金從電子股撤退，資金轉向資產、內需、觀光、航運等傳統族群，萬海（2615）急拉漲停，加權指數終場下跌132.95點，收在21670.96點，成交量約3036.39億元。

3大法人買超台股21.6億元，外資買超22.6億元，投信買超44.5億元，自營商賣超45.5億元；外資期貨加空1810口，累積外資期貨淨空單逾4.06萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊指出，美股因美債殖利率標售狀況不佳，導致股匯雙殺，連帶影響昨天亞洲股市，電子股目前暫時進入休息，資金轉移到非電族群，萬海強攻漲停，陽明（2609）漲幅也在4％之上，第2季本來就是電子股的淡季，資金從電子股稍微流出，建議別在量縮狀況下追高殺低，應該保留現金，等待拉回機會再進場。下週重點在於輝達法說，以及6月對等關稅將如何進行，台股在21000點之上，仍是強勢整理格局，可以等待拉回時機點再操作。

統一證券表示，盤面維持良性輪動的高檔震盪格局，但技術面量價背離，且技術指標高檔鈍化，加上外資期貨空單高水位，操作上建議低接不追高，選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法